Penélope Cruz y Javier Bardem protagonizaron el pasado 6 de abril un épico momento en el Movistar Arena de Madrid (llamado anteriormente Palacio de los Deportes o Wizink Center). El matrimonio de actores se dio cita en este pabellón para asistir al concierto de Lenny Kravitz, que a sus 60 años está de gira en España.

Penélope y Javier, protagonistas del concierto

Con permiso del cantante, Penélope Cruz y Javier Bardem se convirtieron en dos de los protagonistas de la pasada noche madrileña. Sabido es que el actor es un fiel seguidor de la música rock y es por ello que no podía perderse este concierto de uno de sus artistas favoritos. El intérprete estuvo acompañado por su mujer, la protagonista de Volver, que tal y como se pueden ver en los vídeos que se han destapado, también ha tarareado y bailado todas las canciones del artista estadounidense.

Lenny desató la locura en este emblemático escenario de Madrid y, durante un par de horas, consiguió que el público le acompañara con sus voces y concretamente, la de sus amigos Penélope y Javier, que fueron protagonistas de una de las canciones del repertorio del artista, que ha presentado en la capital española Blue Electic Light, su último álbum de estudio. En una noche llena de sorpresas y, bajo la atenta mirada de 15.000 personas, Kravitz se acercó a la grada 0, donde se encontraba el matrimonio, para dedicarles una de sus letras. «A Javier y a Penélope», que no pudieron evitar la emoción cuando vieron al cantante acercase.

El momento rock star y movie stars con Penélope + Bardem + Lenny Kravitz 🙌🤘 pic.twitter.com/S3tb6En3BZ — Miguel Rivera (@miriyert_) April 6, 2025

Para la ocasión, tanto Javier como Penélope optaron por dos looks muy cómodos, aunque también desenfadados y rockeros. El actor lució una camiseta verde botella y unos vaqueros mientras que su mujer, fiel a su icónico estilo, sacó de su armario un top de cuero negro, un outfit que iba a la perfección por la temática del evento al que iba.

Las curiosidades del concierto de Kravitz

Además de Penélope Cruz y Javier Bardem, otros rostros conocidos tampoco quisieron perderse este espectáculo del músico americano. En las gradas del Movistar Arena también fueron testigos de esta noche Mónica Cruz, por lo que pudo pasar también tiempo con su hermana, Ion Aramendi y su mujer, María Amores y la actriz Goya Toledo, pareja de Craig Ross, guitarrista de Lenny Kravitz.

Aunque el estadio es amplio, el artista no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar su cercanía con todas las personas que asistieron y pagaron entradas para verle. Es por ello que, en varias ocasiones, y entre canción y canción, no dudó en dirigirse a sus seguidores más fieles con reflexiones de lo más profundas.

Lenny Kravitz. (FOTO: GTRES)

«¡Somos tan afortunados de estar aquí y de tener otro día de vida, algo que no debemos dar por sentado! No todo el mundo se despertó hoy, pero nosotros sí, y tenemos vida y un propósito, lecciones que aprender, una luz que prender, y esa luz es la del amor. ¡No hay nada que este mundo necesite ahora más que amor y unidad!», dijo. Además, no fue el único gesto que tuvo, pues al terminar el show salió a la puerta del estadio para saludar a su público y hacerse fotos con ellos.