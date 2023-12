Gracias a sus trabajos como actores, Penélope Cruz y Javier Bardem se han dado a conocer en prácticamente todos los rincones del mundo. Eso les ha llevado a viajar por motivos laborales, pero, pese a ello, la pareja tomó la decisión de diseñar una villa prefabricada en San Agustín de Guadalix, en la urbanización de Valdelagua para construir un hogar para toda la familia. Para ello, contaron con la experiencia de Joaquín Torres, el también conocido como el arquitecto de los famosos. Ahora, tiempo después de finalizarla, Torres ha decidido contar cómo fue la experiencia de este proyecto.

📞 @JoaquinTorres_V: “A mi em trucava Penélope Cruz a les 5 de la matinada per demanar-me què feia. Cony, dormir. Ja no vull tractar amb els famosos directament”

#Col·lapse3Cat

📲 https://t.co/1b4Ixdjzsh pic.twitter.com/pOfTAy8q9e — 3Cat (@som3cat) December 9, 2023

Torres ha revelado en una entrevista en el programa Col·lapse de TV3 que trabajar para Bardem y Cruz fue un auténtico infierno. En esta intervención ha contado que fueron dos clientes muy exigentes a la par que inconformistas y que estaban verdaderamente obsesionados con la confidencialidad. «No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos (…) Había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles. (…) No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado», ha explicado con detalle.

Joaquín Torres en una imagen de archivo / Gtres

Según Joaquín Torres era un suplicio y las visitas de obra «terribles», puesto que debían «vaciar la casa para que no les viera nadie». «Habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra», ha proseguido el arquitecto sobre cómo una vez terminado el proyecto decidieron cambiar parte de él pese a lo acordado anteriormente. En última instancia, Joaquín también ha explicado que Penélope Cruz le llamaba a las cinco de la mañana para hablar de la obra. «Se creen que tienen el derecho, que te están haciendo un favor», ha sentenciado.

Penélope Cruz junto a Javier Bardem / Gtres

Estas inesperadas declaraciones han llegado después de que el pasado jueves, Joaquín Torres revelase a través de su cuenta de Instagram que había sufrido un aparatoso accidente por el que había tenido que ser desplazado al hospital de Madrid. «El pasado lunes, cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje sin mirar y me arrolló. Los motoristas en Madrid somos transparentes», comenzó diciendo.

«He tenido un accidente muy farragoso donde ha podido ir a mayores», continuó. Asimismo, el marido de Raúl Prieto anunció que tiene la pelvis rota por varios sitios y el antebrazo fracturado, sumado a una lesión pulmonar y de hígado.