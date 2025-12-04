Jada Pinkett, demandada por amenazar de muerte a un amigo de Will Smith

Jada Pinkett Smith, la mujer del emblemático actor, ha recibido una demanda de Salaam, un artista conocido como Brother Bilaal que, según dice, fue íntimo amigo de Will Smith durante un tiempo. Sin embargo, tuvo un problema con Jada en 2021 y a partir de entonces, siempre siguiendo su testimonio, recibió unas amenazas que le obligaron a tomar distancia. Ahora ha cogido fuerza y quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió en realidad.

Los hechos que denuncia Salaam se remontan al 53 cumpleaños de Will Smith. Este último reunió a sus amigos en un famoso hotel de California para celebrar una gran fiesta, pero antes de entrar en el establecimiento todos los asistentes tenían que firmar un contrato de confidencialidad. La iniciativa estaba impulsada por Jada, quien no quería que se filtrase ninguna situación comprometedora. Salaam se negó y la mujer de Smith le plantó cara.

Salaam con Will Smith. (Foto: Instagram)

Brother Bilaal asegura que Jada Smith fue «verbalmente agresiva» y le dejó claro que, si no firmaba el acuerdo, no podría entrar en la fiesta. Siguiendo su testimonio, después de este incidente le aseguró que, si hablaba de su vida privada, «terminaría desaparecido» o incluso «recibiría una bala». El amigo de Will Smith promete que no supo cómo reaccionar. Se quedó sin palabras y supuestamente las presuntas amenazas de Jada le provocaron graves consecuencias.

Salaam, obligado a «autoexiliarse»

Salaam ha explicado que la amistad que mantenía con Will Smith era muy importante para él. Llevaban casi 40 años juntos e incluso compartieron algún proyecto. Estaban bastante unidos y nunca hubiera pensado que todo fuese a acabar por culpa de una tercera persona. Según dice, después de su problema con Jada, el actor de Hollywood desapareció de su vida. Es más, asegura que él mismo tuvo que tomar distancia porque se sentía desprotegido.

Salaam en una entrevista. (Foto: YouTube)

El diario Daily Mail ha conseguido todos los datos sobre la denuncia de Salaam a Jada Pinkett y una de las cosas que más ha llamado la atención es que, siguiendo el testimonio de Salaam, tuvo que «autoexiliarse durante casi dos años» después de recibir las amenazas de la mujer de su amigo. Promete que todo esto le generó estrés postraumático, hipertensión, diabetes tipo 2 y un aumento de peso de 45 kilos. Es más, defiende que se vio envuelto en una espiral que incluso le generó conflictos con su pareja.

Con el paso del tiempo, Salaam se habría dado cuenta de que el silencio únicamente favorece al matrimonio Smith, así que ha optado por dar un paso adelante y destaparlo todo. De esta forma, recalca que está «buscando justicia por las atrocidades cometidas contra mí por Will y Jada».

Las «últimas amenazas»

Will Smith y Chris Rock. (Foto: Gtres)

Brother Bilaal ha explicado que sus problemas con Jada Pinkett no terminaron en 2021, al contrario. Sostiene que, después de que Will Smith le plantase cara a Chris Rock en los Oscar, hubo una persona que se puso en contacto con él para intentar que defendiera al actor. Salaam se negó y le dijeron que iba a tener «serios problemas con Jada si se negaba a ayudar».

El denunciante recalca que «su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosa», así que no cedió al chantaje y se mantuvo firme en su postura.