Esta última edición de La isla de las tentaciones ha llegado a su fin. Los nervios, los reproches y la emoción han sido los ingredientes principales de una gala marcada por las sorpresas. Tanto ha sido así que la propia presentadora, Sandra Barneda se ha emocionado en varias ocasiones al vivir algunas de las escenas más emocionantes de toda la edición.

Ga·la y Nico

Nico tomó la decisión de no acudir a la hoguera de confrontación con Ga·la. Momento que marcó un antes y un después en su relación. Si bien en un primer momento, él fue infiel a su chica, después ella dio el paso con uno de los tentadores, Miguel.

Después de reencontrarse en esta hoguera final, tango Nico como Ga·la no han dejado de reprocharse tanto cosas del concurso como las que vivieron fuera de él. Nico tomaba la decisión de marcharse solo mientras Ga·la apostaba por su tentador. Sin embargo, éste sorprendía y le decía a la participante que prefería conocerla fuera.

Zoe y Josué

Ha sido la única pareja de la isla que ha terminado junta, al menos hasta donde los telespectadores saben. Ni Zoe ni Josué han tenido ningún tipo de tentación a lo largo de la experiencia, pero ella ha pedido explicaciones al extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa por una serie de comentarios que ha ido haciendo.

Rosario y Álvaro

Esta es, sin duda, una de las hogueras más complicadas de esta cuarta entrega. Primero, Rosario fue infiel a Álvaro, primero con Suso y luego con Simone. Su pareja al ver esas imágenes tomó la decisión de dejarse llevar, tanto que hasta hizo un trío con Sabela y Rosana.

Cuando se han reencontrado, Álvaro y Rosario se han echado en cara tanto cosas del pasado como de su paso por la isla, pero antes de tomar la decisión de terminar con la relación, ambos se han sincerado como nunca. Han llorado, se han perdonado, se han abrazado Álvaro se ha ido solo mientras Rosario apostaba por su nuevo amor, Suso.

Tania y Alejandro

Tania se dejó llevar con Steven, pero no fue a más. La joven respetó a su pareja en todo momento, pero algunas de sus actitudes no le terminaron por convencer a Alejandro. Lo mismo le ocurrió a ella, que ciertos comentarios del exconcursante de Gran Hermano VIP han provocado que se fuera sola de esta última hoguera. «Nena, te lo suplico, por favor no me hagas esto», decía Alejandro que no daba crédito a lo que estaba viviendo.

Alejandro quería regresar a España junto «al amor de su vida», pero no ha podido ser. Dentro de unas semanas se emitirá el tradicional Reencuentro en el que se verá qué parejas se han dado una segunda oportuniad y cuáles han determinado poner un punto final en su historia de amor. Empieza la cuenta atrás…