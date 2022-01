“La isla de las tentaciones ha llegado a su fin”. Con estas palabras Sandra Barneda daba por terminada la cuarta edición del reality que ha causado sensación en nuestro país. A lo largo de la emisión de este martes se han emitido las imágenes de las parejas que han tenido sus correspondientes citas con los tentadores. Como era de esperar, ya que el formato lo adelantó, algunos concursantes no han tenido ese tradicional encuentro, ya que se han dado cuenta de que quieren seguir con sus parejas.

Tania y Steven

Tania y Steven han pasado mucho tiempo durante la experiencia. Él ha confesado sus sentimientos, pero ha respetado que la concursante no quisiera dar un paso más, ya que quería respetar en todo momento a su pareja, Alejandro. Sin embargo, se ha dejado llevar y ha optado por tener una cita final, aunque han dormido separados. Por su parte, Alejandro, que dejó a los telespectadores este lunes algo confusos por un comentario: «El juego se me ha ido de las manos», expresaba en un avance, finalmente no ha tenido la cita con nadie, ya que no se ha quitado de la cabeza a su chica en todo el concurso.

Zoe

Zoe lo tenía claro desde el primer momento. Durante el concurso no ha tenido afinidad con ninguno de los tentadores. Lo mismo le ha ocurrido a su pareja, Josué. Ninguno de los dos ha tenido la cita final, de hecho, cuando se reencuentran en la hoguera final que tendrá lugar este miércoles, se puede palpar que la chispa sigue entre ellos, aunque primero, deberán solucionar algún que otro malentendido.

Rosario y Suso

Rosario se dejó llevar desde el primer momento. La participante aseguraba que estaba siendo feliz pese a que había entrado con pareja. Un cúmulo de sentimientos comenzaron a brotar, primero con Suso y luego con Simone, aunque apostó por el primero con quien ha tenido la cita en un exclusivo hotel de República Dominicana. Besos, pasión y mucho amor.

Su pareja, Álvaro no se queda atrás. Cuando se enteró de la infidelidad de su chica no perdió el tiempo y comenzó un romance con Sabela. Eso no es todo porque a punto de finalizar el concurso, hizo un trío con Sabela y Rosana -esta última había tenido algo con Nico, su compañero-.

Ga·la y Miguel

Por su parte, Ga·la vio como su pareja, Nico se olvidaba de ella. Nico se fijó en Miriam y viceversa e iniciaron un idilio que ha durado hasta el final del programa. Lejos de quedar ahí este entramado, Nico dio un paso más y también mantuvo relaciones con Rosana. La cita con la que cierra esta experiencia la ha tenido con Miriam y ambos se han sincerado, aunque por el momento, Nico debe esperar a la hoguera final para tomar una importante decisión.

Ga·la comenzó a guiarse por su corazón cuando su chico le fue infiel por partida doble. Miguel le hizo recuperar la ilusión y creer en ella misma, algo que había olvidado, tal y como ella misma ha contado. Ha sido este tentador con quien ha tenido un encuentro de lo más apasionado. ¿Se irán juntos de la isla? Quedan escasas horas para ver las hogueras finales que marcarán un antes y un después en sus vidas. Tic Tac…