Cuarta gala de ‘La Isla de las Tentaciones 3’ y ya hay tres parejas con su mundo patas arriba y dos cuyos cimientos empiezan a tambalearse. Cuando parecía que en esta edición del reality del momento eran las chicas las que iban a caer primero en la tentación -así lo creyeron sus novios cuando vieron las primeras imágenes-, un giro de los acontecimientos ha hecho que sean los chicos los que adelanten por la derecha a sus parejas y crucen la línea roja. Manuel, Jesús y Diego han dado rienda a sus sentimientos o atracciones con las tentadoras y se han dejado llevar. Todo un shock para sus novias que vivieron una hoguera de lo más convulsa. Pero anoche hubo imágenes para todos. Y por si esto fuera poco, un nuevo elemento ha entrado en juego: el collar del veto.

Manuel y Lucía

Son la pareja estrella de esta edición, no solo por las ya míticas frases que ha dejado ella, incluyendo sus expresivas reacciones que le han convertido en carne de meme, sino porque Manuel se ha autoproclamado como ‘el Maluma de Cádiz’. Manuel hizo oídos sordos a las advertencias de su novia y no dejó «la manita relajá». Aprovechó de lo lindo la entrada de Fiama como nueva tentadora y en una sola noche se besó con ella y con Stefany, la soltera en la que se fijó nada más empezar el programa.

El toque de la luz de la tentación en su noche hizo que Lucía perdiera los nervios y brotara en un mar de lágrimas intuyendo que podría ser su chico. No se equivocaba. Por eso al ver las imágenes casi ni se inmutó, tan solo reaccionó levantándose y quemándose las joyas regalo de su chico. El Rosito de Mayka ha tornado en bisutería ‘a la barbacoa’. Pero por si esto no fuera poco, en la hoguera de los chicos, el gaditano no tuvo reparo en quejarse por había visto a su novia bailar bachata, y ella «no es de bailar». «No reconozco a esta Lucía. No la he visto echar el freno».

Jesús y Marina

Lo de Marina con Isaac, alias ‘Lobo’, fue un flechazo en toda regla. Atracción pura como ella misma ha reconocido en más de una ocasión. Ella fue la primera en caer en la tentación, de hecho ya se ha besado y ha compartido cama con su tentador, eso sí, volcando la foto de su novio que tiene en la mesilla, para no tenerle como espectador privilegiado. Así que Jesús lo tuvo claro desde que vio el feeling entre su novia y ‘Lobo’ y decidió disfrutar de la experiencia.

¿La elegida? Nada más y nada menos que Stefany, que ya se había besado con Manuel -eso sí, después de que este hubiera probado los labios de Fiama-. «Me encantan las tías exuberantes con los pechos operados», confesaba, y de ahí a la piscina. Al ver las imágenes, Marina reaccionó indignada: «Me dijo que si me operaba de algo me dejaba», dijo mientras reconocía que le daba «asco» ver a su chico comportarse así.

Lola y Diego

Lola solo tuvo ojos para Simone en cuanto se presentó. El tentador italiano fue el elegido para probar que su amor por Diego era fuerte como el roble. Y en esas anda. Ha llorado al comprobar que sus sentimientos no son como ella pensaba pero no por su novio, sino porque de separarse, no solo perderá una pareja, sino a su perro Horus. «Por novios hay muchos, pero perros solo él».

Y Diego confirmaba los temores de su chica al ver el feeling que tiene con el italiano. «El perro está a mi nombre y se queda conmigo». No hay más que hablar. Así que como dio por hecho que su novia iba a caer en la tentación, decidió comportarse como un soltero. Por si había dudas, él mismo lo contaba en voz alta para que le pudiesen escuchar las solteras: «Me estoy dejando llevar». Tanto que no tardó mucho en escoger a Carla porque «entra en mi prototipo de chica y hay una tensión sexual muy fuerte entre ella y yo». Así que como le apetecía seguir «conociéndola», no tuvo reparos en dar un paso adelante y besarla.

El collar del veto

‘La Isla de las Tentaciones 3’ es la isla de las novedades. A pesar del éxito del reality, no hay nada como ir introduciendo nuevos elementos, además de nuevos tentadores que llegan cuando menos se lo esperan tanto las chicas como los chicos. Y en esta ocasión, además de Fiama ha regresado Rubén -el tentador que consiguió que Christofer se derrumbara y saliera corriendo por la playa al grito de ‘Estefaníaaaaaaaaaa’-. Ha sido Lara, la novia de Hugo, la que ha puesto sus ojos en el nuevo tentador. Han tenido cita, acercamiento, y hay química entre ellos, pero de momento lo suyo va despacio. Pero a Hugo no le ha hecho ninguna gracia ver las imágenes y no ha podido evitar llorar, llegando a emocionar a Sandra Barneda. Hugo ha reconocido que ir al programa le ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de lo mucho que quiere a su novia.

Tras las lágrimas y este mal rato, la presentadora les comunicaba que a partir de ese momento entraba en juego «el collar del veto». De tal manera que ellos elegirían a qué tentador ponérselo y evitar así una nueva cita con una de sus novias. Empatía ante todo, así que los chicos escogieron a Rubén, para que así, al menos durante una semana más, Hugo pueda respirar tranquilo.