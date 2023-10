Isabel Pantoja decide vetar a sus hijos cuando llegue su funeral

Isabel Pantoja ha tomado una inesperada decisión en lo que respecta al momento en el que fallezca. La artista no quiere que su despedida se convierta en un espectáculo y mucho menos, que sus hijos se conviertan en los protagonistas. Por este motivo, la tonadillera considera que ni Kiko Rivera, ni Isa Pantoja deben acudir a su funeral, cuando llegue el momento. Una decisión que Pantoja tomó el pasado mes de julio, en la que han intervenido varias circunstancias como, por ejemplo, el encontronazo con Kiko Rivera cuando este estuvo ingresado. Una situación que supuso un gran mazazo para Isabel.

Isabel Pantoja en Sevilla en una imagen de archivo. / Gtres

Así lo ha confirmado la periodista Beatriz Cortázar, que ha podido hablar con una fuente cercana a la cantante. «Me dice una persona muy cercana a Isabel que en esos días toma una decisión muy triste y dura, que atañe a qué pasará el día que fallezca, que ojalá tarde mucho. No quiere velatorio, funeral, ni alfombra roja. No quiere a nadie. Quiere irse sola, acompañada por su núcleo muy reducido y no quiere homenajes ni fastos ni hijos ni nada», ha desvelado la periodista, que asegura que Isabel Pantoja no quiere que su despedida se convierta en un desfile de caras.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’. / Gtres

No está siendo un buen momento para la cantante que, apenas cuenta con un escaso grupo de personas en su círculo más íntimo. Un grupo en el que, a día de hoy, no se encuentra ninguno de sus hijos, ni Kiko Rivera, ni Isa Pantoja. De hecho, la joven contrajo matrimonio hace apenas unos días y su madre no estuvo presente en el enlace. Según trascendió, la artista alegó que no había recibido la invitación a la boda de su hija pero, además, después se supo que había tenido que acudir al médico. Así lo confirmó el periodista Antonio Rossi: «Salió de Cantora al mediodía, fue a Córdoba porque el lunes tenía un ingreso hospitalario en un centro de especialidades de la ciudad. Ha estado toda la semana haciéndose pruebas médicas en Córdoba, cuidando algo que se tiene que cuidar», ha revelado el Rossi. A la boda tampoco acudió Kiko Rivera, lo que evidencia que las relaciones familiares están más rotas que nunca.

La que sí estuvo en la boda fue Anabel Pantoja que, a pesar de que siempre ha estado muy cerca de su tía, en este momento no tienen contacto. De hecho, Anabel no estaría informada del estado de Isabel Pantoja y no tendría constancia de la situación.

Isabel Pantoja actuando en Sevilla / Gtres

Esta inesperada y llamativa decisión de la tonadillera, de la que su entorno, por ahora, no se ha pronunciado, se conoce en un momento en el que Isabel Pantoja se encuentra volcada en la preparación de una importante gira con motivo de su 50 aniversario en el mundo de la música. A pesar de que en los últimos días han saltado las alarmas por su estado de salud, por el momento no hay información sobre los motivos por los que ha estado en un centro médico, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El último concierto de la artista fue en la ciudad de Sevilla, donde, aunque no llenó La Cartuja, sí logró el aplauso de sus fans.