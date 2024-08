Isabel Pantoja deja atrás todos sus problemas de salud y pone rumbo a Castellón

Ha empezado la cuenta atrás. El próximo 3 de agosto Isabel Pantoja dará un concierto en Castellón después de los últimos rumores que han circulado sobre su estado de salud. La tonadillera y su equipo han cancelado varios espectáculos por diferentes razones, pero todo esto forma parte del pasado e Isabel está dispuesta a brillar como solamente ella sabe hacerlo.

Este viernes Isabel Pantoja cumple 68 años y lleva 50 encima de los escenarios, de hecho esta es la excusa de su última gira. El proyecto está siendo todo un éxito, tanto es así que ha vendido todas las entradas del número que protagonizará en Castellón. La página web oficial de la artista demuestra que su influencia sigue intacta, a pesar de las acusaciones que ha recibido en los últimos tiempos.

Venta de entradas: (Foto: www.isabelpantojaoficial.com)

2020 fue un año que marcó un antes y un después en la vida de la artista. Su hijo Kiko Rivera decidió romper su relación con la familia Pantoja y aseguró que la cantante le había engañado con la herencia de Paquirri. En un primer momento Chabelita se posicionó al lado de su madre, pero en estos momentos la joven tampoco tiene relación con la tonadillera. A Isabel solo le queda Agustín, quien no se separa de ella y le acompaña a todos sus conciertos.

Máxima expectación por el concierto de Castellón

Como es habitual, hay mucha expectación por ver a la intérprete de Marinero de luces entonando sus míticas canciones. El escenario del Som Festival de Castellón espera a la artista con los brazos abiertos y se espera que el concierto dure tres horas.

La viuda de Paquirri compartirá protagonismo con una orquesta sinfónica compuesta por más de 70 músicos y todos juntos harán que el público vibre con temas como Hoy quiero confesar, Así fue o Enamoraté.

Isabel Pantoja, rumbo a Castellón. (Foto: Gtres)

Siempre se ha dicho que Isabel Pantoja ha tomado decisiones equivocadas en su carrera. Por ejemplo, el videoclip de Esta es mi vida no es demasiado profesional y algunos se han atrevido a señalar a Agustín, quien se encargaba de representar a su hermana. Sin embargo, la sevillana ha apostado por un nuevo equipo que le ha devuelto a los escenarios por todo lo alto.

Isabel necesita cantar. Arrastra una serie de problemas económicos cuya única solución pasa por arrasar en el mercado musical y utilizar los beneficios para sanear sus cuentas. Pantoja se ha puesto manos a la obra y tiene en mente proyectos que darán mucho de qué hablar.

La serie sobre la vida de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja, actuando en Mérida. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado el concierto de Isabel Pantoja en Castellón, hay otro asunto que ha generado mucho interés en los últimos días: la serie basada en la vida de la tonadillera. El periodista Antonio Rossi asegura que puede ganar tanto dinero con este negocio que se acabarían para siempre sus conflictos financieros. Eso sí, todavía debe llegar a un acuerdo.

Pepe del Real, compañero de Antonio Rossi en Vamos a Ver, ha dado más datos sobre esta exclusiva: «A mí me cuentan que ella va a ser la narradora de la serie. Ella empezaría hablando, no sé si con voz en off o aparecerá en pantalla y los episodios son ficción, los llevan a cabo diferentes actores. Ella quería tener el papel de narradora de su vida». No obstante, hace falta tiempo para saber en qué termina todo esto. De momento el foco está puesto en su nuevo espectáculo.