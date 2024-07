La millonaria oferta que Isabel Pantoja ha hecho a Kiko Rivera para quedarse con su parte de Cantora

En medio del vendaval mediático que ha supuesto su estado de salud, Isabel Pantoja ha vuelto a situarse en la primera línea de la noticia tras conocerse la sorprendente y millonaria propuesta que habría hecho a su hijo, Kiko Rivera, con un claro objetivo. Tal y como ha asegurado Paloma García-Pelayo, desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, la tonadillera le habría ofrecido comprarle su parte de Cantora. De acuerdo con los datos ofrecidos por la periodista, estaría dispuesta a pagar dos millones de euros para adquirir el 47,6% de la finca que pertenece al DJ. Cabe recordar que, actualmente, la intérprete de Marinero de luces posee el 52,4%.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre esta inesperada oferta, pero Paloma García-Pelayo ha podido conocer la posición del marido de Irene Rosales al respecto: «A Kiko dos millones de euros le van fantásticos. Y la información me llega hasta el punto que están negociando la letra pequeña de esta oferta. Porque en esos dos millones habría una condición, que es que Kiko se haga parte de lo que le corresponde en su porcentaje, de la deuda que arrastra Cantora desde hace años», informaba.

Paloma García-Pelayo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Cabe recordar que fue en el verano de 2002 cuando la finca que la cantante y su sucesor heredan de Paquirri es hipotecada y adquieren una deuda conjunta de 2.700.000 euros. Una gran cantidad de la que años más tarde, cuando la relación entre madre e hijo se rompe, Kiko asegura que no era consciente de lo que conllevaba aquella firma, destacando la falta de información que tenía sobre el proceso: «Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió», decía en una entrevista concedida para la revista Lecturas en 2020.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en la Semana Santa de Sevilla. (Foto: Gtres)

«La finca tiene diferentes cargas. Tiene algunas muy pequeñitas que son de la época de Paquirri. Pero tiene una carga muy importante, hipotecarias del año 2002 que pidió Isabel Pantoja por 2.700.000 euros. Después hay varias cargas de la Hacienda pública contra Isabel Pantoja o en este caso Pantomar que es una de sus sociedades […] Kiko realmente no debe nada, las cargas que tenía él las levantó, pero como se hizo cargo de la mitad de todas las hipotecas al pedírselo su madre, pues lógicamente aparece como responsable de esa hipoteca», matizaba la comunicadora desde el espacio televisivo de Atresmedia. Por otro lado, añadía que la última tasación de Cantora fue en 2019 por 4.738.514,54 euros, por lo que los dos millones que le ofrece al DJ sería una buena negociación.

García-Pelayo ha insistido en que a día de hoy aún no ha podido confirmar si ya han llegado a un acuerdo, pero ha dejado claro cual sería la posición personal de Kiko Rivera, la cual parece inamovible y muy lejana a los conflictos familiares: «Kiko no quiere saber nada de la historia. Está muy alejado de su madre y por la información que tengo no tiene intención ninguna de acercarse. Prefiere recibir la cantidad de dinero que sea. Está trabajando y le está yendo muy bien, pero al fin y al cabo, es un dinero importante», comentaba.

La finca Cantora. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, la oferta está sobre la mesa y, por ahora, habrá que esperar para saber si Kiko acepta, terminado así con todo tipo de contacto con su madre y dando por finalizada la guerra que se ha creado alrededor de la gran joya inmobiliaria del clan: la finca Cantora.