El 2 de agosto es, históricamente, una fecha marcada en rojo en el calendario de Isabel Pantoja, pues se trata del día de su cumpleaños. Así, queda muy poco para que la tonadillera sople las velas, esta vez, por sus 68 años; si bien lo hará en unas condiciones no demasiado idóneas. A diferencia de las grandiosas celebraciones del pasado donde abundaban los litros de gazpacho, las carcajadas en la piscina de Cantora e incluso los numerosos admiradores que llegaban en autobuses desde diversas regiones del país, la artista estaría pensando en celebrar su cumpleaños en la más absoluta privacidad y lejos de su finca.

Según ha desvelado la periodista Leticia Requejo en el programa TardeAR, en Telecinco, en la tarde de este miércoles, Isabel Pantoja habría decidido soplar las velas de su 68 cumpleaños en soledad, con la única compañía de su hermano Agustín, y dos personas más cuya indentidad no ha trascendido, por el momento. Esto se debería a la tristeza en la que está sumida la intérprete de Marinero de luces, desde hace varios meses; así como a sus cada vez más recurrentes baches de salud. «La cantante no está atravesando su mejor momento y le ha pedido a su hermano y personas de máxima confianza que este año no quiere celebrar su cumpleaños. No está para fiestas y no quiere regalos ni celebraciones», ha comenzado diciendo Leticia.

Isabel Pantoja, en Illescas. (Foto: Gtres)

«La idea que tiene Isabel es abandonar Cantora el jueves, un día antes de su cumpleaños -porque no quiere estar allí-, para poner rumbo a Castellón. Ha pedido estar fuera de Cantora el día de su cumpleaños. Agustín, al ver cómo está su hermana de mal, le estaría preparando una pequeña cena con él y dos personas más, que son quienes la acompañan en su gira. Me hablan de una tristeza absoluta de Isabel Pantoja pese a verla pletórica sobre los escenarios», ha añadido la tertuliana.

Isabel Pantoja, cabe destacar en este sentido, tiene previsto ofrecer un concierto en el Real Club Náutico de Castellón el sábado 3 de agosto, un día después de la efeméride y el mismo, casualidad o no, que su hijo, Kiko Rivera, tiene cerrada también una actuación en la ciudad en el noreste de la Comunidad Valenciana según el cartel resumen de los shows que tiene previstos para este verano, que el DJ compartió con su más de un millón de seguidores en Instagram hace varias semanas. Y de ahí, que la tonadillera haya escogido este destino para pasar su cumpleaños en lugar de la Finca Cantora.

Isabel Pantoja, en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Ya el año pasado, sea como fuere, Isabel Pantoja celebró su cumpleaños de una manera muy distinta a la que nos tenía acostumbrados. Isabel sopló las velas en la más estricta privacidad, si bien sí que lo hizo en su finca gaditana, el que hasta ahora había sido su mayor refugio y lugar de paz. No faltaron a la celebración además de Agustín Pantoja, la sobrina de la cantante, Anabel, y su actual pareja sentimental y padre de su primogénito, David Rodríguez. Por entonces, la relación de Isabel Pantoja con sus hijos, cabe recordar, ya se había resentido. A pesar de su visita a Kiko Rivera al hospital tras ser sometido a un cateterismo, el ex concursante de Gran Hermano VIP no se personó en Cantora. Tampoco lo hizo Isa Pantoja, que se encontraba de viaje a Marruecos con Asraf Beno.