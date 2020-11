Isabel Pantoja no está en su mejor momento debido al enfrentamiento que tiene con su hijo Kiko Rivera y los reproches mutuos que llevan haciéndose desde hace varios días. Sin embargo, no ha querido perder la tradición de cada año de tener un emotivo gesto con su difunto marido, Francisco Rivera en el Día de Todos los Santos. La tonadillera ha mandado una corona de flores blancas al cementerio de San Fernando -Sevilla- donde descansan los restos mortales de ‘Paquirri’ desde que ocurrió aquella trágica cogida que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Pozo Blanco en 1984.

Además, y pese a esta guerra que tiene con su hijo ha sido fiel al mensaje que año tras año pone en el adorno floral que reposa debajo de la estatua del afamado torero. «Tu mujer y tu hijo, no te olvidan», una frase que cobra más sentido en estos momentos y que parece que no ha sido suficiente para firma la paz entre ambos, ya que Kiko Rivera ha publicado hace unas horas una especie de ultimátum que podría ir dirigido hacia la artista y que tiene que ver con la herencia del fallecido torero.

Este gesto de Isabel Pantoja con su marido deja claro que a día de hoy le sigue teniendo muy presente en sus pensamientos por muchos años que pasen desde que se tuvo que separar de él para siempre. Recientemente, en ‘Idol Kids’ -programa del que forma parte del jurado- se pudo vivir uno de los momentos más enternecedores de la artista. Uno de los concursantes interpretó ‘Marinero de luces’ y tan solo cuando Isabel Pantoja escuchó los primeros acordes del tema, rompió a llorar.

Una vez terminó la actuación, la cantante confesó: «Eran 36 años los que tenía y yo 27… Y me quedé sin él en 17 meses y con un niño de 7 meses. Eso te revuelve todo y toda la vida, y criar a un niño sola… Con muy poco tiempo me lo dejó, pero fui la mujer más feliz del mundo.» ‘Marinero de luces’ es un disco en el que Isabel Pantoja plasmó su vida. «Toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces, y aún la llevo porque va por dentro, tuve que dejarla de cantar, y cuando la he escuchado de nuevo… Era mi vida», añadió por aquel entonces. La madre de Kiko Rivera ha contado en múltiples ocasiones que la muerte de ‘Paquirri’ es lo peor que le ha pasado en la vida y que por mucho que pase el tiempo, siempre estará en su recuerdo.