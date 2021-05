Isabel Gemio vuelve a la palestra, esta vez con un cambio de vida que nada tiene que ver con el ámbito profesional. La periodista se muda de casa y ha sido ella misma quien ha compartido con sus más de 24.000 seguidores sus sensaciones al tener que preparar las cajas y encontrarse con su pasado. Una reflexión que ha publicado en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que pueden verse las numerosas cajas donde cabe «toda una vida».

«Como no puedo cambiar la realidad, me cambio de casa. Una vez más. Y van…», comienza diciendo la comunicadora extremeña. «Una mudanza es una pequeña o gran catarsis. Remueves cajones, pero también tu pasado. Te sumerges en recuerdos, viajes, premios, caras, ausencias…Toda tu vida está en tus cosas. ¡Si hablaran! En las que se ven y en las arrinconadas. Cuánto trasto inútil acumulamos. Cambiar de casa sirve para desprenderte de lo innecesario. ¿Por qué tendemos a acumular cosas que no usamos, ropa que no nos ponemos?¿Por qué?», se pregunta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Gemio Cardoso (@isabelgemio_oficial)

«Estos días compruebo que una mudanza es estresante, agotadora, interminable, cambio, tránsito, desapego, recuento, desorden, y vuelta a comenzar. Es una catarsis emocional. Sin querer estoy haciendo balance. Los objetos también me recuerdan el esfuerzo, la lucha, los errores, las decisiones equivocadas».

Y continúa poniéndose trascendental: «Mis cuadros, mis libros, mis fotos, mis regalos, me cuentan una vida que ha valido la pena. Y en eso, sigo. Viviendo, ordenando, limpiando, purificando. Los orientales valoran mucho el orden de las cosas en la casa. Según ellos, es un reflejo de tu alma. Así que os dejo para seguir ordenando mi casa. Y, seguramente, también el alma. Así entenderéis por qué tengo poco tiempo para aparecer por aquí. Por favor, seguid cuidándoos».

Gemio abandona por tanto la impresionante vivienda familiar situada en una lujosa urbanización a las afueras de Madrid. Una casa construida en una parcela de 4.000 metros cuadrados donde convivía con sus dos hijos, y a la que se trasladó en el año 2006, y que en los últimos tiempos se había convertido en su centro de operaciones.

En noviembre del 2019, Isabel acudió como invitada al programa ‘Un año de tu vida’, presentado por Toñi Moreno en Canal Sur, y allí desveló que estaba de nuevo de mudanza, ya que había vuelto a su casa junto a su hijo Gustavo, después de que este hubiera estado en un centro adaptado. La periodista explicó que había acondicionado la vivienda para que su hijo mayor pudiera vivir de manera independiente con su novia, y que allí también convivía su hijo Diego con un amigo. «¡Ahora la que se quiere independizar soy yo!», bromeaba entonces.

Esta mudanza llega tres meses después de que Isabel afirmase, de manera tajante, que daba por terminada su carrera profesional. Y lo hacía después de la polémica surgida tras su controvertida entrevista a María Teresa Campos el pasado mes de diciembre. Y aunque no ha desvelado cuál será su próximo destino, ni si estará acompañada de sus hijos, lo cierto es que embalar sus pertenencias ha supuesto un momento complicado y feliz, a partes iguales.