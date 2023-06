La vida de Isabel Díaz Ayuso más allá de la política

Después de la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la capital tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la protagonista de la actualidad. Su pasión por la política comenzó desde bien pequeña y, después de estudiar periodismo en la Universidad Complutense, en 2004 se afilió al PP, donde conoció a Pablo Casado y forjaron una relación de amistad. Precisamente es él quien la introdujo en la organización de la Comunidad de Madrid, desde donde llevó la campaña de redes sociales de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Desde entonces, su trayectoria en la política ha sido imparable. Siete años después fue incluida en las listas del partido a la Asamblea de Madrid y en 2009 fue Casado quien decidió designarla cabeza de lista para las elecciones autonómicas de ese año.

A partir de entonces, bien es conocido todo lo que ha hecho como presidenta de la Comunidad de Madrid pero, ¿qué detalles han trascendido de su vida personal más allá de la política? Isabel Díaz Ayuso se casó en 2008 con Sergio Hernández-Torre, con quien estuvo durante más de una década. Sin embargo, la presidenta siempre quiso mantener su vida privada alejada del foco mediático, por lo que poco más se supo de él, más allá de que era propietario de dos empresas de organización de eventos y no era conocido en la cúpula del Partido Popular. La relación que sí fue más pública fue la que tuvo con Jairo Alonso, estilista y peluquero, hasta 2020. Según trascendió, la exposición pública a la que estaban constantemente sometidos terminó dinamitando su relación y Jairo se cansó de que sus pasos fueran mirados con lupa.

Después de esta separación, se conoció que la política tuvo una relación breve con Alberto González, un técnico sanitario de 43 años y con tres hijos. Su historia de amor fue descubierta por la prensa en mayo de 2021, cuando fueron captados durante una escapada a Ibiza. Se especula que, a día de hoy, continúan juntos, sin embargo, él se mantiene en un discreto segundo plano por decisión propia. «Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida», ha confesado Isabel en más de una ocasión.

Durante los años que lleva en la política, Díaz Ayuso ha experimentado un cambio físico más que notable. Tanto es así que, desde que se hizo oficial su última ruptura, perdió cerca de 10 kilos, tal y como ella misma informó, por el deporte que comenzó a practicar: «Soy de correr por las mañanas. Me gusta ver salir el sol y sentir que tengo el control del día». En 2021 empezó un cambio de imagen que no pasó desapercibido, desde cambios en el pelo hasta looks más atrevidos y modernos. Una forma de acercarse a la población que le ha servido de mucho. De igual forma que las redes sociales, donde acumula más de 560 mil seguidores, le han sido de gran ayuda para ganarse el cariño de sus votantes. En la red no solo comparte sus mitines y sus pasos en la política, sino también su día a día junto a los animales, el deporte que practica y algunas fotografías más personales que reciben siempre el cariño de personalidades tales como Omar Montes o Victoria Federica, entre otros.

Tal es su pasión por los animales que tiene un compañero de vida, un labrador color chocolate llamado Bolbo. Cabe recordar que, en el pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue community manager del perro de Esperanza Aguirre durante su mandato, Pecas, un jack russell terrier con el que Aguirre se dejó ver también en unos cuantos eventos del partido. En cuanto a hijos, Ayuso no ha tenido ninguno en las relaciones que ha estado: «Siempre he sido muy familiar. Siempre me han encantado los niños, se me han dado muy bien. Pero a la vez he sido muy independiente. Me he volcado en el trabajo y he perdido el tiempo. Si no los tengo, me dedicaré a mis sobrinos, que son tres y para mí son como mis hijos», confesó durante una entrevista con María Teresa Campos.