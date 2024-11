Isa Pantoja se rompe al hablar de su relación con Kiko Rivera: "Me dio una bofetada"

Isa Pantoja no ha podido aguantar las lágrimas mientras explicaba el duro episodio que vivió junto a Kiko Rivera en Cantora, la finca que Isabel Pantoja heredó de Paquirri. Según cuenta, su familia descubrió que tenía un teléfono móvil que usaba para hablar con su novio. La tonadillera llamó a Kiko para que acudiese a la residencia familiar y solucionase el problema. «Me dijo que iba a llamar a mi hermano para que le diera el teléfono. Estuve unos 50 minutos en el baño porque llegó él desde Sevilla. Él abrió la puerta y me dio una bofetada», ha desvelado Chabelita durante su última entrevista.

Isa Pantoja sostiene que su hermano hizo que se quitase la ropa para «regarla con una manguera». Su objetivo era dar con el paradero del teléfono móvil. La joven, que por aquel entonces era menor de edad, guardó el aparato dentro de unas botas, pero terminó entregándoselo a su tío Agustín porque quería «que todo parase».

Isa Pantoja durante su entrevista. (Foto: Telecinco)

La hija de Isabel Pantoja se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! y ha narrado en primera persona cómo fue el duro momento que vivió junto a su hermano. Sin darse cuenta estaba asistiendo al principio del fin de su relación. Echando la vista atrás, este episodio marcó un antes y un después. «Él quería encontrar el teléfono. Entonces yo bajé corriendo por las escaleras y escuché más voces. Eran de dos chicos que antes no estaban. Eran Manuel (Cortés) y un amigo de mi hermano hablando con mi tío», empieza diciendo.

Así reaccionó Isabel Pantoja

Siempre siguiendo el relato de Isa Pantoja, su madre la dejó sola. Era consciente de lo que iba a hacer Kiko Rivera, no quería verlo y optó por retirarse. Según cuenta, la única persona que le ayudó fue Agustín Pantoja, quien se encargó de frenar a Kiko.

«Él (Kiko) tuvo que andar unos metros para coger la manguera. Mi madre, medio llorando, preguntó qué iba a hacer y yo me quedé en sujetador y bragas, con el móvil en la bota. Mi madre dijo que no podía verlo y mi hermano dijo: si no puedes verlo, vete». La tonadillera se metió en casa y ahí comenzó todo. «No sentía nada, me quería morir. Me arrodillé para que no me hiciera nada», declara Chabelita con los ojos repletos de lágrimas.

Isa Pantoja durante su entrevista. (Foto: Telecinco)

Para sorpresa de todos, Chabelita ha roto una lanza a favor de Agustín Pantoja, con el que nunca ha tenido buena relación. Sostiene que gracias a él pudo ver un rayo de luz. «Mi tío es el que sale por la puerta a decirle a mi hermano que estaba loco».

Agustín llamó a una amiga de Isabel Pantoja que estaba en Cantora para que le diera una toalla. También se encargó de abrazar a Chabelita y darle calor, pues ella estaba mojada y tenía frío. «Me pusieron una toalla por encima y nos sentamos al lado de la chimenea. Entonces él me pidió el teléfono y se lo di. Me daba todo igual, quería que acabara. Lo tiró a la chimenea».

La relación está rota

Isabel Pantoja y Kiko Rivera durante el espectáculo ‘Así es la vida’. (Foto: Gtres)

Después de sacar todo esto a la luz, la relación de Isa y Kiko está acabada. La colaboradora ha echado la vista atrás y se ha dado cuenta de que su familia no reaccionó de una manera normal. Cree que deberían haber sido tajantes con lo que sucedió, pro nadie tocó el tema.

«Nunca más se habló de ese episodio. Me arrepiento de no haberles dicho nada. ¿Dónde estaba mi hermano? Lo pasé tan mal que no se lo conté a nadie», comenta muy enfadada. Y termina su discurso diciendo: «Encima tengo que aguantar que digan que era una chica rebelde. Todos lo sabían y nadie hizo nada».