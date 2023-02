Isa Pantoja revela el estado de su madre tras conocer su último varapalo empresarial

La estancia de Isabel Pantoja en América se complica por momentos. Pese a haber vivido dos semanas de ensueño junto a Agustín, Anabel y el resto del equipo al haber actuado en ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles y haber podido disfrutar de la cultura propia de cada enclave a pie de calle, la tonadillera recibía una noticia que probablemente no le haya gustado en absoluto.

Hace tan solo unas horas se daba a conocer que uno de los restaurantes de la intérprete de Marinero de luces en Fuengirola había sufrido un segundo robo tan solo unos meses después del primero. Y es que, hace tan solo unas semanas salía a la luz la noticia que apuntaba directamente al local hostelero como blanco de un acto vandálico, y sin embargo, ahora habría sufrido otro por el que se encontraría en condiciones devastadoras mientras su dueña se encuentra al otro lado del charco.

Como no podía ser de otra manera y en cuestión de instantes muchas eran las personas que se preocupaban por cómo habría podido afectar esto al transcurso del viaje de la madre de Kiko Rivera por Estados Unidos y alrededores. Algo a lo que ha querido responder Isa Pantoja a través de El Programa de Ana Rosa en su tradicional aparición: «Bueno, yo tengo recuerdos del restaurante pero era muy pequeña. Sé que es un local que mi madre abrió con mucha ilusión, y por ejemplo, puso en los salones azulejos con imágenes de Cantora. Por una cosa o por otra, no funcionó y aunque ella no tenga el restaurante como tal, no le habrá sentado nada bien», comenzaba explicando la hija de la artista, dejando entrever que se trata de un dato que probablemente no haya gustado en absoluto a su progenitora.

Sea como fuere, lo que la hermana del DJ tiene claro es que este suceso no conseguirá bajar los ánimos de Pantoja, que está disfrutando al máximo de su viaje con una serie de actuaciones muy deseadas por parte de sus seguidores más fieles: «No creo que a ella le haya supuesto una pérdida de energía o ilusión para cantar porque ella ha actuado con cosas peores y situaciones mucho más graves», zanjaba, haciendo referencia a los complicados momentos que ha tenido que vivir Isabel dados los rifirrafes familiares que ha protagonizado en los últimos meses.

Después de haber exprimido al máximo su experiencia en la ciudad de los rascacielos, Isabel Pantoja tendrá que poner punto final a su tour con la cabeza en blanco y la mirada puesta en Puerto Rico, dejando atrás su enemistad con su hijo y el mal estado en el que se encuentra el establecimiento al que tanta ilusión puso hace años y que, sin embargo, cada vez estaría más cerca de ser rescatado por el Ayuntamiento de Fuengirola, que está dispuesto a poner fin a una concesión que ha traído algún que otro quebradero de cabeza.