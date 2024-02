Irene Montero aclara el tipo de relación que tiene con Pablo Iglesias y confiesa ser una mujer celosa

Hace tan solo unos meses, la trayectoria profesional de Irene Montero dio un giro de 180 grados tras perder su cartera del Ministerio de Igualdad con la llegada de la nueva legislatura de Pedro Sánchez. Desde entonces, la política se centró en un nuevo puesto de trabajo dentro de su partido (Unidas Podemos) donde encabezará la lista para las próximas Elecciones Europeas. Pese a los cambios que ha sufrido su faceta laboral, lo cierto es que su hermetismo se ha mantenido intacto, perseverando siempre su lado más privado y personal bajo los hilos más discretos posibles. Hasta ahora. Que ha decidido desnudarse como nunca antes lo había hecho ante los micrófonos de Animales Humanos, el podcast presentado por Iban Vegan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Animales Humanos (@animaleshumanosp)

Entre todos los temas que abordó durante la entrevista, sin duda los más comentados han sido las revelaciones sobre su historia de amor con Pablo Iglesias. Su noviazgo comenzó a finales del 2015 y, desde entonces, no se han separado. De hecho, han formado una familia numerosa con tres hijos en común. Irene ha relatado que mantienen una relación monógama y que aunque sabe que existen multitud de formas de llevar un romance, confiesa que ella no podría hacerlo de otro modo: «Entiendo que puedas sentir estos vínculos intensos con más de una persona al mismo tiempo. Me resulta absolutamente fácil de entender, pero imposible de ejecutar», reconoce.

Al mismo tiempo, Irene confesaba que se consideraba una persona «completamente celosa»: «Lo reconozco. No con orgullo, pero me han educado así y no me veo capaz de exponerme a una relación abierta. Me veo muy lejos de poder intentarlo. Aunque soy consciente de que mi posición no es la más saludable», asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Montero (@i_montero_)

A lo largo de todos estos años, los rumores de crisis han asaltado en más de una ocasión su relación con Pablo Iglesias pero, aprovechando su intervención en el podcast mencionado, Montero ha desmentido todos y cada uno de ellos: «Una de las cosas más crueles son los límites que se han sobrepasado con nosotros. Es un ataque tan global que va también a lo personal. Mi madre ha estado un sábado con Pablo y los niños y un martes me ha llamado para saber si seguía con él. La gente de tu entorno se preocupa e incluso te pregunta si te merece la pena», señala.

Centrándose en las críticas de las que ha sido víctima la pareja estos años, Irene ha querido pronunciarse sobre la compra de su casa de Galapagar: «Me niego a tener que dar explicaciones sobre las decisiones que tomo en mi vida personal. Pablo y yo hemos decidido estar donde estamos, pero nuestros hijos no y tienen derecho a que se les proteja», manifiesta.

Pablo Iglesias e Irene Montero en el Parlamento español/ Gtres

En cuanto a la forma de ser de Pablo Iglesias, Irene le ha definido como una persona «cariñosa, vulnerable y apasionada»: «Pablo es una persona fundamental en mi vida y lo seguirá siendo con independencia de lo que pase en el futuro. Somos una familia», insistía. Por otro lado, el físico de Iglesias siempre ha sido objeto de muchas críticas, principalmente por su peinado caracterizado con una coleta. No obstante, a día de hoy, el político luce un nuevo look que su propia pareja ha confesado, en sus últimas declaraciones, que le gusta más, aunque al principio le «daba miedo» el cambio.