De ser considerada “la doble” de María Pombo a hacerse un hueco propio en la primera línea del mundo influencer. Así ha sido la carrera meteórica de María Martín de Pozuelo, la joven madrileña de 25 años que este año ha recibido el premio Best New Content Creator by OK Mobility en los galardones de Forbes, uno de los reconocimientos más codiciados por los creadores digitales.

Su nombre empezó a sonar con fuerza hace apenas tres años, cuando decidió vencer la timidez y mostrar públicamente su pasión por la moda. Lo que comenzó como un simple escaparate de looks cotidianos en Instagram se ha convertido en una de las cuentas de moda más seguidas de España: hoy supera 1,4 millones de seguidores y su ascenso parece no tener techo.

María Martín de Pozuelo celebra su premio Forbes como ‘Best New Content Creator’. (Redes Sociales)

Parte de su trayectoria está inevitablemente ligada a Vertical, la agencia de representación fundada por María Pombo, de la que también es socia. Esa conexión la convirtió en objeto de críticas y comentarios que la señalaban como “enchufada”.

Ha llevado un vestido de Michael Costello. (Redes Sociales)

Sin embargo, Martín de Pozuelo ha demostrado que sabe aprovechar las oportunidades y crear un estilo propio. En 2024 vivió su gran explosión digital: en apenas seis meses pasó de 30.000 a 700.000 seguidores, y en 2025 ya ha rebasado el millón.

No compra en Shein

La creadora de contenido —o “Mery”, como prefiere que la llamen— estudió Administración y Dirección de Empresas en inglés en la Universidad IE de Madrid, pero nunca ejerció en el sector. Eligió otra vía: hacer de la moda su modo de vida. De hecho, este año ha cumplido uno de sus grandes sueños al debutar en la pasarela, desfilando para Fabio Encinar en la presentación de su colección otoño-invierno 2025.

Top de De la Cierva y Nicolás, pantalones y bolso de Louis Vuitton y joyas de Dinh Van Pari. (Redes Sociales)

En el podcast La Influencia, de Nacho Pla, confesó sin rodeos que se gasta alrededor de 1.000 euros al mes en ropa: “Lo considero una inversión, porque me reporta mucho más dinero. Me llegan mínimo tres paquetes al día”, explicaba. Un 50 % de esas prendas las compra ella, y el otro 50 % se lo regalan las marcas. Eso sí, hay límites: nunca se pondría ropa de Shein porque “no es una empresa fiable».

María Martín de Pozuelo posa con su pareja, el empresario Javier Alfonso Avello. (Redes Sociales)

Críticas tampoco le han faltado. Algunos la señalan por estar demasiado delgada, pero ella responde que ni se mata a hacer deporte ni sigue dietas estrictas: “Es mi constitución, como bien y me encuentro sana”. A la hora de vestir, su lista de compras mensuales incluye al menos un pedido en Mango, otro en H&M y visitas frecuentes a Zara.

Pareja

Fuera de las redes, cuenta con el apoyo de su pareja, Javier Alfonso, fundador de la exitosa cadena de hamburgueserías Junk Burger, con quien mantiene una relación desde 2021. Él ha sido clave para acompañarla en este cambio de vida que la ha convertido en estrella de Instagram y TikTok.