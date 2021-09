Inés Arrimadas amplía la familia. La presidenta de Ciudadanos ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que está embarazada de su segundo hijo junto a su marido, Xavier Cima. «Hola a todos! Tenemos algo muy especial que contaros: si todo va bien, el año que viene seremos uno más en la familia. Estamos muy felices y emocionados con la noticia. Nos hace una gran ilusión darle a Álex un hermanito y ya estamos deseando tenerlo en nuestros brazos. Muchas gracias de antemano por vuestro cariño», ha escrito Arrimadas junto a una imagen en la que se ven en primer plano unas pequeñas zapatillas blancas y detrás, difuminados, a ella, su marido y su hijo mayor.

Una feliz noticia para la familia que no ha tardado en generar numerosas reacciones en la red. Han sido muchos los que han querido felicitar a la pareja por el anuncio. “El mejor regalo que puede tener Alex. Me alegro mucho, amiga. Ya verás cuando los juntemos a todos”, ha comentado au amiga Begoña Villacís. “¡Qué gran noticia! Enhorabuena, familia. Efectivamente formar una familia es una de las experiencias más maravillosas que existen. Os deseo lo mejor de corazón, Inés, Xavi y Álex”, ha escrito su también compañero Edmundo Bal.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre esta feliz noticia, de manera que no se sabe en qué momento de la gestación se encuentra la líder de Ciudadanos o si ya sabe el sexo del bebé. Arrimadas afronta esta nueva maternidad cuando acaba de cumplir cuarenta años. En una entrevista hace algunos meses reconoció que retrasó demasiado la primera y llegó tarde, por lo que le costó mucho.

Inés Arrimadas y Xavier Cima se conocieron en el año 2013 cuando ambos coincidieron en el hemiciclo catalán. Apenas tres años después, en julio de 2016, la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en una boda que se celebró en Jerez de la Frontera, ciudad natal de la líder de Ciudadanos. El matrimonio anunciaba que esperaba su primer hijo en octubre de 2019. En aquella ocasión lo hizo a la salida del Congreso de los Diputados, después de una reunión: «es un poco pronto, yo no quería decirlo todavía. Pero soy muy feliz y creo que se me nota en la cara; me ha costado mucho y espero que no afecte a la campaña», sentenciaba.

El pequeño Álex nació en a finales de mayo de 2020, poco antes del final del estado de alarma. La propia Arimadas confirmaba el nacimiento del pequeño a través de las redes sociales, donde además suele compartir de vez en cuando detalles de su día a día en familia.