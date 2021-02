Nuevo cambio para Iñaki Urdangarin. Después de que hace apenas unas semanas se conociera que al marido de la infanta Cristina se le había concedido el tercer grado penitenciario, lo que suponía un régimen de semilibertad y disfrutar de todos los fines de semana libres, ahora el cuñado de Felipe VI ha dado un paso más. nstituciones Penitenciarias ha autorizado al exduque de Palma el traslado a la prisión de Zaballa, en Álava, tal como ha confirmado ABC. Es precisamente allí, en Vitoria, donde reside actualmente la madre de Urdangarin, Claire Liebaert, de manera que ahora tendrá más facilidades para pasar los fines de semana con ella.

Esto supone que el marido de la infanta Cristina deja no solo en Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares, donde ingresó en el mes de diciembre antes de conocerse la resolución judicial, sino que además tampoco continuará trabajando en el Hogar Don Orione en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde comenzó ejerciendo como voluntario y ya se había incorporado a la plantilla. Aunque todavía no han trascendido los detalles, sí se sabe que el exdeportista ya cuenta con un nuevo empleo en la localidad vasca, donde además continuará con el programa de tratamiento para delincuentes económicos.

La prisión de Zaballa se encuentra ubicada a cincuenta y siete kilómetros de Vitoria. Cuenta con módulos abiertos para los presos de tercer grado y allí Urdangarin tendrá las mismas condiciones que ha mantenido en Alcalá de Henares, esto es, dormirá entre semana en la cárcel y pasará los fines de semana fuera, además de algunos permisos ocasionales. En su última etapa en la capital, el marido de la infanta Cristina abandonaba el Centro de Inserción Social el viernes y no se reincorporaba hasta el martes por la mañana, directamente en su puesto de trabajo. Aún no se ha confirmado si mantendrá estas mismas condiciones o tendrá libre solo de lunes a viernes puesto que, en principio, no está previsto que tenga que viajar fuera de Vitoria. Tampoco ha trascendido en qué momento se llevará a cabo el traslado ya que, por el momento, el exdeportista continúa desarrollando su actividad laboral en Madrid, tal como se le ha podido ver a primera hora de esta mañana.

Pese a que no se ha aportado información al respecto, es previsible que el exduque de Palma aproveche sus descansos para estar en compañía de su madre, a quien no ha dudado en visitar cada vez que ha tenido ocasión. En su tiempo en Madrid, el marido de la infanta Cristina ha estado arropado tanto por la infanta doña Elena como por algunas de sus primas políticas, como Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Lo que no ha trascendido aún es si la Infanta le acompañará todos los fines de semana o cómo tiene pensado gestionar este cambio, ya que, de momento, sigue residiendo en Ginebra, donde su hija pequeña continúa su formación escolar.

Una etapa de cambios

Los últimos meses han sido intensos para el exduque de Palma. Después de que en un primer momento se le concediera el traslado a Alcalá de Henares bajo el artículo 100.2 del régimen penitenciario, finalmente, coincidiendo con su cumpleaños, el marido de la infanta doña Cristina recibía la gran noticia de la obtención del tercer grado. Aunque en un principio ha pasado los fines de semana en Madrid acompañado de su familia, con este cambio podrá estar cerca de su madre, a quien no ha dudado en visitar siempre que le ha sido posible, sobre todo en fechas señaladas.