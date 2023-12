Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia ya viven juntos: todo lo que se sabe

La relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia va viento en popa. A la espera de que se confirme el divorcio entre la infanta Cristina y el ex deportista -que es inmente-, la situación entre Urdangarin y su pareja está muy estabilizada. Ambos llevan más de dos años de relación y poco a poco van dando importantes pasos en su historia de amor. De hecho, por ejemplo, ya ha trascendido que Ainhoa Armentia ha podido conocer a uno de los hijos de Urdangarin, Pablo, aunque solo ha mantenido un encuentro muy breve con él. Por ahora, el resto de hijos de la infanta Cristina se mantiene al margen de la relación de su padre y no ha conocido a su nueva pareja.

Iñaki Urdangarin junto a su hijo Pablo / Gtres

Más allá de esto, lo que sí se sabe es que Iñaki Urdangarin y su pareja han dado nuevos pasos en su relación. Tal como ha confirmado la periodista Leticia Requejo en el programa TardeAR, el ex deportista y su novia ya viven juntos, en concreto, en el piso familiar de Ainhoa Armentia.

Iñaki Urdangarin y su madre en Barcelona. / Gtres

Hasta ahora, Urdangarin estaba viviendo con su madre, que ha sido, a lo largo de los últimos años, uno de sus mayores apoyos. Sin embargo, el ex deportista ha decidido irse a vivir con su pareja. No obstante, pese a las especulaciones, Iñaki y Ainhoa no se han ido a la supuesta casa que habrían alquilado juntos, sino que han optado por instalarse en la vivienda en la que, Armentia vivía con su ex marido.

Ainhoa Armentia en Vitoria / Gtres

Esto no significa que la pareja no tenga pensado cambiarse a otro hogar, que estrenen ambos. Según Leticia Requejo, la pareja ha alquilado un piso a las afueras de Vitoria, pero no se ha instalado en esta nueva casa porque lo están reformando. De esta manera, los últimos pasos en la relación del ex deportista y su novia no están, en ningún caso, condicionados por el divorcio con la infanta Cristina.

Tal como ha contado la periodista, la reforma de este piso afecta a los cuartos de baño y a la cocina y tendría un coste aproximado de 6000 euros. Asimismo, está previsto que finalice en más o menos dos meses, por lo que podría coincidir con la fecha en la que se haga oficial el divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. De la misma manera, justo en unas semanas se cumplen dos años desde que salieran a la luz las primeras imágenes de la pareja junta paseando en una playa cercana a Bidart, que desembocaron en el comunicado de la interrupción de la relación matrimonial entre Cristina e Iñaki.

Está siendo Iñaki Urdangarin el que se está encargando de supervisar la reforma porque tiene más tiempo que Ainhoa Armentia y está muy pendiente de todos los detalles. «Me dicen que es muy detallista y que Ainhoa es un poquito rancia. En el trato cercano es fría», ha contado Leticia Requejo, que ha revelado que la casa en cuestión es alquilada, pero con opción a compra.