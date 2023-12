A principios del año 2022, la Reina Letizia sorprendió a propios y extraños en el primer acto de la temporada -la Pascua Militar-, con un piercing en su oreja izquierda. Un discreto pendiente que lució durante algún tiempo, pero del que, a día de hoy, no queda rastro. No es que no tenga el agujero, sino que desde hace ya tiempo que no lleva pendiente. Aunque no trascendió el motivo por el que la Reina decidió perforarse la oreja, poco después se descubrió que la princesa Leonor también tiene un piercing idéntico, por lo que podrían habérselo hecho juntas.

La princesa Leonor con un piercing. / Gtres

De hecho, a día de hoy, la princesa de Asturias todavía suele lucir un segundo pendiente en el lóbulo de su oreja izquierda, siempre que las circunstancias lo permitan. Por ejemplo, durante su formación castrense solo puede llevar pendientes pequeños y discretos y los piercings no están permitidos, por lo que en las fotografías que hay de ella en actos relacionados con su instrucción, Leonor no lleva este segundo pendiente. Sin embargo, en salidas ajenas a la Academia General Militar de Zaragoza sí que la hemos visto con el pendiente que, por cierto, estrenó en público el mismo año que su madre, aunque varios meses después.

La infanta Cristina con un piercing. / Gtres

Mientras que tanto la princesa Leonor, como la Reina Letizia se han atrevido a hacerse una segunda perforación en la oreja, la que se resiste es la infanta Sofía. La benjamina de la Familia Real no solo no se ha animado a ponerse un piercing, sino que, de hecho, nunca ha llevado pendientes y no tiene agujeros en las orejas, pero esa es otra cuestión.

La infanta Cristina fue la primera

Aunque tanto el piercing de doña Letizia, como el de la princesa Leonor llamaron mucho la atención la primera vez que se les vio en público, lo cierto es que esto de las dobles perforaciones en las orejas no es algo nuevo en la familia del Rey. Por ejemplo, la infanta Cristina también lleva un piercing en su oreja izquierda, en este caso, un pendiente mucho más voluminoso que el que suele lucir la princesa Leonor o el que ha llevado la Reina Letizia y que ha acompañado a la hermana de Felipe VI desde hace muchos años. Solo en ocasiones puntuales doña Cristina se lo ha retirado y a día de hoy aún lo lleva.

Irene Urdangarin con un piercing. / Gtres

También su hija, Irene Urdangarin es aficionada a llevar más de un pendiente. En su caso, se la ha podido ver con dos pendientes de aro en la oreja izquierda pero, además, también se ha animado a colocarse un pendiente tipo earcuff en la oreja derecha, tal como se pudo ver en el funeral de Constantino de Grecia el pasado mes de enero. Lo que no se sabe es si se trataba de un piercing accesorio, sin agujero, o si de verdad se había perforado la oreja. También la princesa de Asturias llevó en una ocasión un earcuff, pero no se lo hemos vuelto a ver y además, se sabe que en su caso no necesitaba perforación.