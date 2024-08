Sergio Peris-Mencheta continúa en plena lucha contra el cáncer. El actor ha querido utilizar su perfil de Instagram para ir actualizando su estado de salud. Asimismo, también comparte algunas reflexiones, tal y como ha hecho hace tan solo unas horas.

«Nos han caído unos años de golpe… pero de sabiduría», ha escrito el actor en un post. Unas líneas después ha citado un fragmento de la canción Carry on del grupo Fun. «Si estás perdido y solo, o te estás hundiendo como una piedra, continúa. Que tu pasado sea el sonido de tus pies en el suelo. Continúa», ha escrito.

Sergio Peris-Mencheta en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Además, ha acompañado este escrito con una fotografía de él mismo en la que aparece con semblante serio y un gorro negro en la cabeza. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios positivos llenos de cariño hacia el intérprete.

Juana Acosta, compañera de profesión, ha lanzado un emoticono de un corazón mientras que Elsa Pataky ha indicado que es un «campeón». Cabe reseñar que la actriz y Sergio se conocen desde hace ya varios años. Coincidieron en Al salir de clase y después volvieron a compartir set en la película Menos es más. A pesar de que Pataky vive en Australia con su marido, Chris Hemsworth y sus tres hijos, ambos continuado manteniendo un vínculo cercano con el paso de los años.

Hace tan solo unos meses, Elsa Pataky se sinceró en una entrevista en El Mundo en la que explicó cómo Sergio Peris-Mencheta informó a su círculo más cercano de que padece cáncer. «Antes de hacerlo público habló con todos sus amigos y nos mantiene informados. A mí me afectó muchísimo porque es un gran amigo mío, me dolió muchísimo. Nos escribió un mensaje precioso a todos y yo no paraba de llorar. Es un hombre fuerte, tiene una energía increíble, nos tiene a su lado y yo creo que lo va a superar», expresó.

Sergio Peris-Mencheta, en Instagram. (Foto: Redes sociales)

Han pasado ya siete meses desde que Peris-Mencheta hiciera el anuncio de que padece cáncer, concretamente leucemia. Lo hizo a través de la Red. «Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra», indicó.

Un trasplante de médula

Tras varios meses de tratamiento, el actor se sometió el pasado mes de mayo a un trasplante de médula en el hospital City of Hope Medical Center en Duarte (California). Pero antes de pasar por el quirófano quiso hacer una videollamada con 140 amigos, familiares y compañeros de profesión a través de una charla por videoconferencia que duró tres horas.

«Imposible etiquetar a los más de 140 amigos que durante más de 3 horas se despidieron de este Sergio que hoy 28 de mayo inicia un nuevo ciclo vital.

Conexiones desde España, Canadá, Estados Unidos, México, Camboya, Australia, Francia, Inglaterra, Argentina… Gracias por pasaros por este ‘imperio kobra’ virtual de las emociones y los recuerdos. Gracias por la escucha, salió todo demasiado bien ¡y sin moderadores! Gracias por el calor, el amor y la fe. Hoy cumplo vida. Y os llevo conmigo a la siguiente», expresó Sergio, muy agradecido, por el cariño recibido.