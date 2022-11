El impactante semblante de Íñigo Onieva al recibir las últimas noticias de Tamara Falcó

Han pasado casi dos meses desde que Tamara Falcó decidió romper su relación con Íñigo Onieva a causa de una infidelidad por parte del empresario. Una separación que sigue trayendo cola, que ha ubicado a la marquesa de Griñón y al ingeniero en el centro de todas las miradas y que, al parecer, ha herido la sensibilidad de la hija de Isabel Preysler, pues nunca jamás llegó a pensar que precisamente Íñigo pudiera traicionarla de la manera en la que lo hizo.

Desde entonces, son muchos los capítulos que han escrito por separado a pesar de que, salvo en alguna ocasión puntual, siempre se han mostrado reacios a hablar públicamente de las diferentes polémicas que han rodeado a su historia de amor. No obstante, el pasado 15 de noviembre, Tamara aprovechó su reaparición pública frente a los medios de comunicación en la presentación de la segunda colección cápsula en la que ha estado trabajando junto a Pedro del Hierro, para romper su silencio y, más allá de aclarar lo bien que se va encontrando poco a poco, para volver a dejar las cosas claras a su ex, a quien ha vuelto a dar carpetazo por sus supuestas intenciones de reconquistarla.

Si algo tiene claro la hija de Carlos Falcó, es que nunca jamás daría una segunda oportunidad al empresario, y menos ahora que ha logrado recuperar la calma y la tranquilidad: “Me encuentro bien. He tenido muchísimo apoyo de familiares y amigos. He continuado mi rutina sin que se me viese muy afectada, pero evidentemente han sido unos meses en los que ha habido todo tipo de sensaciones. Al final, yo creo que todo pasa por algo y, dadas las circunstancias, creo que he salido muy bien parada”, confesó. Tanto, que incluso tras hacer “una limpieza y una desinfección” de su corazón, ha conseguido perdonar a su expareja, huyendo del rencor y de todo lo que esto conlleva: “¿Le he perdonado? La respuesta es ‘sí’ como cristiana”, añadió. Pese a ello, Tamara considera que “debe protegerse” y marcar distancia con Íñigo: “Le deseo todo lo mejor, pero yo quiero seguir con mi vida”.

Es evidente que la hija de Isabel Preysler lo ha pasado mal y que, aunque está dispuesta a pasar página, hay ciertos recuerdos que todavía siguen removiéndola por dentro. Es precisamente por esto por lo que todavía cree que es pronto para volver a encontrar el amor, aunque si bien cabe destacar que, tal y como ha asegurado, ella siempre estará abierta a él: “Mi conciencia está súper tranquila, entonces no veo la razón por la que no pueda empezar una nueva relación. Seguro que he cometido un montón de errores, pero no me voy a cerrar”, expresó.

Estas fueron, sin duda, las palabras más destacadas de su intervención, aquellas con las que, de una manera u otra, le dejó claro a Íñigo Onieva que las puertas a una posible reconciliación están más que cerradas. Pero ¿cómo ha recibido el empresario estas declaraciones de Tamara?

Tan solo unas horas después de que la exconcursante de MasterChef Celebrity realizase semejantes confesiones, Íñigo fue localizado llegando en moto a su casa. Fue entonces cuando el pequeño grupo de reporteros que se agolpaba a las puertas del lugar le retransmitió las últimas palabras de Falcó, siendo el silencio y la discreción su única reacción. Con rostro serio, cabizbajo y con el ceño ligeramente fruncido, el ingeniero se limitó a recoger sus pertenencias del vehículo y a acceder a su domicilio sin mediar ni una sola palabra y, por tanto, sin responder a la incómoda pregunta de cómo está viviendo él esta delicada situación que atraviesa desde que salió a la luz su infidelidad.

Y es que, pese a su previsible hermetismo, todo apunta a que las palabras de la marquesa de Griñón no han sentado nada bien a su expareja, pues este ha vuelto a recurrir a su rostro más serio y desconcertado, tan solo unos días después de dar a entender que había logrado pasar página al recuperar su característica sonrisa, de la cual presumió durante un animado y entretenido paseo por sus perros por las inmediaciones de su domicilio. Ahora bien, ¿se atreverá Íñigo a romper, de una vez por todas, su enigmático silencio y opinar abiertamente sobre las últimas palabras de su ex?