Las redes sociales han abierto una ventana enorme al mundo, permitiendo que nos conectemos, compartamos y expresemos nuestras opiniones de una manera que antes era inimaginable. Pero este escaparate de interacción y conexión también tiene un lado oscuro: la crítica despiadada desde el anonimato. En un entorno donde cualquiera puede opinar sin mostrar su rostro, es fácil que algunos se crean con el derecho de juzgar, despreciar o criticar de forma hiriente. Esto, como muchos sabemos, se intensifica cuando hablamos de figuras públicas, especialmente aquellos, como los influencers, que están expuestos a diario al ojo crítico de millones de personas.

Un caso reciente que ha dado mucho que hablar es el de Ibai Llanos, uno de los streamers más conocidos de España, que ha enfrentado la toxicidad de las redes con una respuesta digna de admirar. Ibai, quien ha sido muy abierto sobre su cambio físico, decidió priorizar su salud y empezar a cuidarse, un paso que no solo ha mejorado su calidad de vida, sino que también ha servido de inspiración para miles de seguidores. Sin embargo, no todos aplauden sus logros. Uno de sus seguidores en Twitter, ahora X, lanzó un comentario sarcástico diciendo que «se veía mejor gordo». Lejos de dejarse afectar, él respondió con una lección de autoestima y prioridades que todos deberíamos escuchar.

Muchos influencers, de hecho, han confesado que van a terapia para lidiar con estos comentarios. No es fácil ignorar el odio cuando se convierte en un flujo constante y persistente. Y aunque podría parecer que una persona como Ibai, con su éxito y seguidores, no se vería afectada, la realidad es que todos somos humanos y, por tanto, vulnerables a las críticas.

La respuesta de Ibai Llanos

Ibai, que ha perdido peso principalmente por motivos de salud, respondió al comentario con una mezcla de humor y claridad: “Jajaja no te enfades, hombre, ya sabes cómo son las redes sociales. Yo es que ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, pudiéndome atar los cordones de las zapatillas, pudiéndome poner el cinturón del coche y poder dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos”. En pocas palabras, Llanos dejó claro que su cambio no ha sido por estética, sino para mejorar su vida.

Sus palabras no solo son una respuesta a un comentario malintencionado, sino una invitación a reflexionar sobre la importancia de poner nuestra salud y bienestar por encima de la opinión pública. Es una lección de autoestima en tiempos de redes sociales, donde muchas veces la validación externa se convierte en una presión innecesaria. Además, se ha tomado el tiempo de dar un mensaje directo a aquellos que lo critican, señalando la hipocresía de quienes primero lo insultaban por su peso y ahora buscan otra razón para atacarlo. “Han estado durante años llamándome gordo y obeso y ahora tienen que tirar de otra cosa, es normal”, bromeó. Con su característico humor, el joven demuestra que no tiene problema en señalar la incoherencia de estos comentarios y reivindicar el esfuerzo que ha puesto en su cambio.

La verdad es que Ibai ha hecho de sus redes un escaparate de su increíble cambio físico, y el progreso que muestra en 2024 es digno de aplauso. Las reacciones no se han hecho esperar, y no faltan compañeros de profesión que le dejan comentarios llenos de cariño y asombro: Violeta Mangriñán le escribe, “¡Heavy! Enhorabuena, por tu constancia, la salud es lo primero”; Paula Gonu suelta un “Es tan fuerte”; y otros, como Antonio «Reven» Pino, no escatiman en elogios: “¡Qué absoluta barbaridad! Lo mejor de todo es que el deporte y la vida sana ya son parte de ti, esto no lo vas a perder nunca. Estoy súper feliz por ti.”