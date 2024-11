En imágenes: el impresionante cambio físico de Ibai Llanos

Ibai Llanos ha revolucionado el universo 2.0 tras compartir su nueva imagen. El creador de contenido ha publicado en su perfil de Instagram, donde reúne más de 11 millones de seguidores, el antes y el después de su cambio físico después de someterse durante meses a una dieta equilibrada y ejercicio físico bajo la supervisión de profesionales.

«2022 vs. 2024. En las dos estoy guapete», ha indicado en el post en el que ha recibido un gran número de comentarios positivos. «¡Heavy! Enhorabuena por tu constancia, la salud es lo primero», ha indicado por su parte la influencer Violeta.

Lola Lolita también ha querido dejar un comentario. «Ídolo», ha dicho. Bizarrap, Bad Gyal y Peldanyos, también han querido dejar muestra de su orgullo en la publicación del streamer. Ibai Llanos lleva varios meses dedicándose a cuidarse por salud. Dicho proceso comenzó el 26 de junio, cuando publicó su primer vídeo en las redes sociales.

Desde entonces, Llanos ha estado documentado su progreso diariamente, explicando el método que sigue y mostrando cada uno de los avances que ha ido logrando con esfuerzo y perseverancia. Está contando con el apoyo y la ayuda de su entrenador personal, Valentín Colominas, con quien entrena en el gimnasio que montó en su propia casa.

Además, Ibai Llanos ha hecho unas declaraciones en la red con las que afirma sentirme mucho mejor que antes del cambio físico al que se ha sometido. «Yo es que ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, pudiéndome atar los cordones de las zapatillas, pudiéndome poner el cinturón del coche y poder dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos. No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud. Si me ven más feo o más guapo, me da igual. Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan», ha indicado en X (antiguo Twitter). Dichas palabras han logrado un gran número de interacción entre los usuarios, que no han dudado en mostrar todo su apoyo Ibai.

De esta manera, Ibai Llanos ha mostrado con total naturalidad su nueva imagen. Una imagen con la que confirma que está cumpliendo los objetivos que se marcó antes de iniciar esta nueva rutina que ha cambiado su vida por completo.