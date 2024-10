¿Un calendario de adviento de Ibai Llanos? Sí, el streamer español ha vuelto a sorprender a sus seguidores lanzando un producto con su propio toque, justo a tiempo para la temporada navideña. Con tantos calendarios de adviento en el mercado —desde firmas de lujo hasta marcas de belleza y gadgets— no es extraño que Ibai haya decidido sumarse a esta fiebre, pero lo ha hecho a su manera, mezclando humor, chocolate y una dosis de premios millonarios.

Ibai Llanos ha demostrado ser mucho más que un creador de contenido. A lo largo de su carrera, el vasco ha trascendido las fronteras de Twitch y YouTube, colaborando con grandes nombres del deporte y la música, como Gerard Piqué, Leo Messi y hasta Will Smith. Ahora, el joven se sumerge en el mundo de los calendarios de adviento con una propuesta muy particular, que no solo incluye chocolatinas con formas personalizadas, sino que también esconde premios de más de 30.000 euros para sus seguidores más afortunados. El calendario, con un precio de salida de 19,99 euros, está disponible exclusivamente en los supermercados Carrefour de toda España desde el 24 de octubre.

Ibai posa junto a Will Smith en un estadio. (Foto: Redes Sociales)

Este no es el típico calendario de adviento. Al abrir cada una de las 24 ventanitas, no te encontrarás con las clásicas figuras navideñas de chocolate, sino con figuras en 3D de Ibai y elementos de su universo: su característica risa, una camiseta del equipo Porcinos de la Kings League, y más sorpresas inspiradas en el creador de contenido. Para Ibai, el humor es clave, y eso queda claro en cada detalle de este producto, donde las chocolatinas reflejan su estilo y personalidad.

Un premio legendario

Ibai Llanos ha dado un giro al clásico calendario de adviento con una sorpresa tras otra. En lugar de limitarse a chocolatinas con motivos navideños, Ibai ha escondido en sus ventanitas más de 50.000 euros en premios para quienes se animen a abrir cada casilla. Y lo mejor: los premios son tan variados y divertidos que parecen sacados de un sueño navideño… con un toque de Ibai.

¡Ya está disponible el #CalendarioDeAdviento de @IbaiLlanos en nuestros hipermercados!

Corre a por el tuyo 🏃 pic.twitter.com/LOcTRX93ec — Carrefour España (@CarrefourES) October 24, 2024

Entre los premios más jugosos, encontramos 9 imprescindibles tecnológicos: dispositivos que harán las delicias de los más geeks, incluyendo gadgets de última generación. Para los aventureros de corazón, están las 7 grandes aventuras, donde uno de los premios estrella es un viaje a Japón, ideal para quienes desean explorar el mundo (y quizás conocer de cerca algún rincón famoso en el anime). Pero la cosa no termina ahí: también hay 5 regalos del gigante noble, misteriosos y valiosos, diseñados para sorprender y hacer sonreír a cualquiera. Y si esto ya te parece mucho, prepara el corazón para los 2 bombazos épicos, premios que prometen ser impresionantes y que dejarán boquiabierto a quien tenga la suerte de encontrarlos.

El toque final, el que todo el mundo sueña con ganar, es el premio legendario, valorado en 30.000 euros. ¿Quién no quiere probar suerte y abrir una ventanita que le cambie la Navidad?