Qué mejor manera que celebrar 39 años visitando ‘El Hormiguero’. Así lo hizo en la noche del jueves David Bustamante, que festejó su cumpleaños siendo el último invitado de la semana del programa que presenta Pablo Motos. Y lo hizo en un momento nada fácil para él, aunque el cántabro sabe ponerle al mal tiempo buena cara como demostró durante su paso por el plató de las hormigas, donde habló de sus 20 años de carrera musical, de su impresionante cambio físico y, además, tuvo un bonito recuerdo para su amigo Álex Casademunt, que falleció el pasado día 2 en un terrible accidente de tráfico.

Bustamante saca disco, a colación de sus dos décadas en el mundo de la música. Será el próximo 16 de abril cuando el álbum ’20 años y un destino’ verá la luz, un trabajo conmemorativo de todos estos años sobre el escenario. «No es un recopilatorio con las mejores canciones, he partido desde cero con arreglos totalmente diferentes, con estilos distintos a como nacieron, ha sido como un viaje en el tiempo muy emocionante», aclaraba el cantante.

El título que ha elegido para el disco hace referencia a una de las míticas canciones que marcaron su paso por ‘Operación Triunfo’ y que precisamente cantó junto a Álex Casademunt, y que suscitó cierta polémica cuando se supo que David no había vuelto a grabar la nueva versión con su compañero de dueto. «Ambos teníamos planes con este tema y sé que le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y él, fíjate si me quería, que nunca le visteis en ningún lado», dijo emocionado sobre su amigo.

«Eso es amistad. Un enfado o un malentendido, que todos somos muy temperamentales, y que no puede con 20 años de hermandad», explicó. «Me duele mucho porque quedaban cosas por hacer, pero no pudieron meter mierda entre dos personas que se querían», matizó antes de afirmar que «teníamos planes de interpretar ‘Dos hombres y un destino’ en directo pero, desgraciadamente, no pudo ser».

El intérprete de ‘Cobarde’ no quiso marcharse del programa sin recordar a su amigo, con quien compartió aquella primera edición del talent que revolucionó la televisión y el panorama musical de aquel momento: «Era muy especial, y sé que se suelen decir estas cosas, pero era pura luz. Una persona que vivió a fondo, una persona divertida, el eterno adolescente, un Peter Pan». Le tiene muy presente y su intención es la de rendirle homenaje en cada concierto: «Así le recordaremos y espero que en esta canción podamos honrarle como realmente se merece. Honrarle cada vez que cante esta canción porque siempre está presente», destacó el exmarido de Paula Echevarría.

Luciendo figura junto a Pilar Rubio

El artista ha perdido 26 kilos y no tuvo reparo en confesar que «no me sentía cómodo conmigo mismo y fui a buscar mi mejor versión. A las personas no hay que decirles que tienen que adelgazar o lo que sea, a la gente hay que preguntarle a ver qué tal está». Pablo Motos no desaprovechó la nueva imagen de de su invitado y, contando con la sección de Pilar Rubio, presentador e invitado ejercieron de modelos junto a la colaboradora, caminando por la ‘pasarela’ del programa con las últimas tendencias de moda.