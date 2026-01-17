La historia que hay detrás del nombre que Pau Gasol y Cat McDonnell han elegido para su tercero hijo

Pau Gasol y Cat McDonnell están de enhorabuena. La pareja ha dado la bienvenida a su tercer hijo en común, una recién nacida a la que han bautizado con el nombre de Olivia y que se une a sus hermanos Elisabet Gianna y Max para colmar de felicidad la vida del matrimonio. Se trata de un nombre que tiene su origen en el latín y que proviene de la palabra olivus —olivo— y de oliva —fruto del olivo—. Una designación que contrasta enormemente con los nombres modernos de sus hermanos y que tiene un trasfondo muy interesante.

Tal y como recogen diversas webs especializadas, simboliza paz, sabiduría y victoria. Está estrechamente ligado a la rama de olivo, un histórico símbolo de concordia. Además de sus orígenes, diversos portales reflejan que se trata de un nombre recurrente en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, México y Sudáfrica, entre otros. Concretamente en países angloparlantes, debe gran parte de su popularidad al lanzamiento de la obra Noche de Reyes, de William Shakespeare. De la misma manera, también se ha puesto de moda en España y son muchas las mujeres que lo defienden.

Pau Gasol y su mujer Cat. (Foto: Instagram)

Pau Gasol y Cat McDonnell dan la bienvenida a su tercer hijo

La familia Gasol-McDonnell se ha convertido en un clan numeroso con la llegada del tercer hijo de la pareja. Así lo han anunciado ellos mismos a través de sus redes sociales. «Agradecidos por tener diez deditos más a los que querer», han escrito en un emotivo post. «Te queremos, pequeña hermanita», han asegurado. Junto a estas palabras, han colgado un carrusel formado por una imagen y un video. En la primera fotografía se puede ver a Olivia tumbada sobre una cama con una colcha de rayas blanca y ataviada con un pijama abrigado de color rosa empolvado. Tomada estratégicamente, la instantánea muestra a la perfección los pies y parte del cuerpo de la recién nacida, pero oculta, de forma muy sutil y armónica, su rostro.

En el video, aparecen en primer lugar las manos de la estrella del baloncesto; cuando las quita, aparecen las de su mujer; acto seguido y debajo, las de la primogénita; posteriormente, las de Mx y, por último, la diminuta mano de la última descendiente, que está reposando sobre una manta de pelo blanco. Un anuncio público que no ha tardado en inundarse de mensajes y buenos deseos para la pareja. «Love you guys so much —Os queremos mucho, chicos—», ha escrito Natalia Bryant, hija del recordado Kobe Bryant. Cabe recordar que la joven está muy unida al matrimonio por la estrecha relación que mantenía Gasol con su padre que, tristemente, perdió la vida en un accidente de avioneta en 2020 en Calabasas, California. «So happy for you, guys —Feliz por vosotros—», ha indicado la actriz Claire Holt.

Otros rostros conocidos que también se han pronunciado han sido la cantante española Vanesa Martín; la mujer de Sergio Busquets, Elena Galera; la deportista olímpica Ona Carbonell; la esquiadora profesional Lindsey Vonn e incluso quiso mandar su mensaje la absoluta de baloncesto a través del perfil oficial de la Selección Española, agrupación en la que participó el barcelonés durante 20 años, desde su debut en 2001 hasta su retirada tras los Juegos Olímpicos de Tokio en verano de 2021.