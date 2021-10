Hace muy poco que Pau Gasol daba por finalizada su gloriosa etapa como jugador de la Selección Española de Baloncesto o La Familia, como la conocen sus integrantes. Y tan solo dos meses después tiene que afrontar otra despedida, esta vez con un mayor peso. El jugador español acaba de anunciar su retirada definitiva de las pistas. Lo ha hecho en una rueda de prensa que ha generado mucha expectación y arropado por su mujer, Cat McDonell y la hija del matrimonio. La ovación cerrada que ha recibido no hace justicia a la carrera de un hombre que se ha convertido en una absoluta leyenda del básquet patrio.

Desde hacía días que sonaba con fuerza el rumor de que Gasol iba a anunciar pronto su adiós. Ha sido este martes 5 de octubre de 2021, sobre las 17.30 horas de la tarde, cuando él mismo ha confirmado este secreto a voces: «Estoy aquí para anunciaros que me retiro del baloncesto profesional, es una decisión difícil y meditada, quería acabar jugando y disfrutando, no con muletas. Muy agradecido por haber podido hacerlo en el Barça y por poder disputar mis quintos Juegos Olímpicos con la Selección», ha empezado diciendo.

A lo largo de un extenso discurso marcado por una profunda emoción y por la nostalgia de una carrera brillante que hoy termina, Pau Gasol ha tenido mensajes de agradecimiento para todos: compañeros, entrenadores, fisioterapeutas, utilleros, para su hermano Marc Gasol, para su mujer y hasta para el desaparecido Kobe Bryant.

Sus seres queridos han estado muy presentes durante la lectura de su comunicado: «A mi familia, mis hermanos, Adriá, Marc, nuestras mujeres, nuestros hijos, la familia lo es todo. Mi familia lo dejó todo para venir a Memphis. Me ayudaron en todo, os lo agradeceré siempre».

El catalán no ha querido dejar de acordarse de su excompañero Kobe. Nunca ha escondido que su muerte fue uno de los momentos más complicados de toda su vida: «Me gustaría hacer mención especial a mi compañero Kobe Bryant, pero así es la vida… es muy injusta a veces. Le echamos de menos a él y su hija Gigi. Me enseñó a ser un mejor líder, un ganador, y siempre lo he considerado un hermano mayor», ha dicho.

El barcelonés también ha desvelado que tenía el sueño de jugar delante de su hija pequeña y que no paró hasta conseguirlo: «Tenía la ilusión de jugar un día delante de mi niña y trabajamos por ello».

Cat McDonell ha vivido al lado de su marido su retirada y Gasol ha querido hacerle un guiño: «Y por último, quería agradecer a mi mujer, Cat. Te quiero y gracias por ser mi compañera, mi esposa y la madre de nuestra hija. Ella es lo más importante de mi vida. Los últimos dos años han sido locos, moviéndonos de un sitio para otro y has asumido responsabilidad de todo ello. Ha sido increíble. Me siento uno de los hombres más afortunados del mundo. Os quiero», ha zanjado.