A comienzos del mes de mayo trascendió a los medios que Juan, el hijo de Nuria Roca y Juan del Val, se había sumado al equipo de Supervivientes. El joven, que siempre ha sido muy discreto a la hora de compartir imágenes en redes sociales -ya que es consciente de la repercusión que tienen sus progenitores en la pequeña pantalla-, lo cierto es que no dudó en presumir de su estancia en Honduras.

Juan se encuentra actualmente en el último curso de Publicidad y Comunicación en ESIC Bussines & Marketing. Una carrera que le acerca mucho a la profesión a la que se dedican sus padres. Debido a su entrega del TFG (Trabajo de Fin de Grado), el joven tuvo que regresar antes a España para terminar el grado, aunque eso no supuso que dejara de lado su labor en la producción de Supervivientes, el espacio de Telecinco que terminó en la madrugada de este 18 de junio en el que ha estado detrás de las cámaras.

Tal y como ha mostrado el vástago de Nuria (que también estuvo presente en un concurso de supervivencia) y Juan, pudo estar presente en la gran final del concurso de supervivencia, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. El amigo de Berenice Lobatón compartió el detrás de cámaras e imágenes con parte del equipo con el que estuvo en los Cayos Cochinos, así como el momento en el que Borja González se proclamó ganador de esta edición.

Juan, el hijo de Nuria Roca y Juan del Val, uno más en el equipo de producción de ‘Supervivientes’. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Su debut en televisión

No es la primera vez que el joven hace una aparición en la pequeña pantalla (además de sus famosos vídeos en TikTok). En 2024, Berenice Lobatón -la hija del reconocido Paco Lobatón- se estrenó como presentadora de televisión. La joven -que actualmente es redactora en Vanitatis-, entrevistó por primera vez en Generación T, de One Toro TV.

La entrevista no fue casual ni planteada con la idea de que el hijo de Nuria y Juan saliera en televisión. Berenice es una gran amiga de Juan Jr. de toda la vida y fue por ello que el joven se prestó a aparecer en el espacio que presentaba. De hecho, Roca -que tiene un programa en La Sexta-, bromeó con que su vástago nunca le hubiera ofrecido a ella una entrevista: «No, no me ha dejado nunca. A ti sí, porque eres su amiga y a ti te lo consiente, pero a su madre no».

Como muchos hijos de periodistas, la comunicación es una pasión que se hereda desde la cuna, como también le ha ocurrido a grandes presentadores como Sonsoles Ónega o Alberto Herrera, que en su casa siempre han tenido referentes.

Sin embargo parece que de momento solo veremos a Juan detrás de las cámaras aunque como él mismo dijo a ¡Hola! nunca se sabe qué puede pasar en el futuro: «De pequeño siempre me ha gustado la publicidad y la creatividad. No sé si delante o detrás de cámaras. No se si acabaré ahí, pero ojalá».