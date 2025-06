Fue a ‘Supervivientes’, se enamoró del artista más polémico de España y ya nadie se acuerda

Fue concursante de Supervivientes, aunque no pudo completar la aventura debido a sus circunstancias médicas. También dio varias entrevistas en Sálvame e incluso ocupó la portada de alguna revista, pero hoy nadie se acuerde ella, Carmen Gahona.

Se hizo conocida por ser la mujer de Antonio Cortés, el primo de Isabel Pantoja que saltó a la fama con el nombre de Chiquetete. La protagonista de nuestra noticia fue uno de los rostros más deseados de la pequeña pantalla, aunque lleva mucho tiempo sin participar en ningún programa.

Canal de YouTube de Carmen Gahona. (Foto: YouTube)

Carmen Gahona asegura que no quiere saber nada de la crónica social, pero tampoco desea desparecer de los medios porque tiene su propio canal de YouTube. Su espacio se llama En ca Carmela y se dedica a publicar recetas, pero no ha generado demasiado ruido. Algunos de sus vídeos no llegan a las 3.000 visitas, aunque hay otros que alcanzan las 10.000. En cualquier caso, son resultados que contrastan con su etapa dorada en Telecinco, cuando era la invitada estrella de Sálvame Deluxe y la colaboradora más divertida de los debates de Supervivientes.

La tele no dura para siempre

La fama no dura para siempre y Carmen Gahona puede confirmarlo. Sus años más mediáticos estuvieron directamente relacionados con Raquel Bollo, su gran enemiga. Se paseó por distintos platós, asegurando que tenía pruebas suficientes para desenmascarar a la tertuliana. Nunca llegaron a enfrentarse cara a cara, pero fue el sueño de muchos espectadores de Mediaset.

Carmen Gahona tras ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Carmen siempre ha demostrado no tener pelos en la lengua, por eso ahora llama tanto la atención su desaparición televisiva. Se desconoce si le han ofrecido volver, pero ella comentó en una ocasión que está en otra etapa y que sus prioridades han cambiado.

Chiquetete, un cantante polémico

Las últimas palabras de Carmen Gahona en televisión fueron claras: «Que hablen de mí, a ver si tienen huevos, yo sigo defendiendo a Antonio, ahí se ha fabricado una memoria». Su objetivo en la pequeña pantalla siempre ha sido dar la cara por su marido, antes y después de su triste pérdida. Hay que recordar que el cantante llevó una vida marcada por la polémica, a pesar de que sus primeros años fueron gloriosos.

Chiquetete con Raquel Bollo. (Foto: Gtres)

Algunos temas como Noches de bohemia convirtieron a Chiquetete en una estrella, pero las decisiones que tomó en su vida personal lo estropearon todo. Su tormentosa relación con Raquel Bollo, la nula atención que le dedicó a sus hijos pequeños y la escasez que marcaron sus últimos generaron mucha repercusión. Carmen culpaba a Raquel, aseguraba que ella era la culpable de todo, pero la audiencia posicionó al lado de la diseñadora.

Chiquetete falleció sin haber tenido apenas contacto con su hija Alma, fruto de su historia de amor con Raquel Bollo. Tanto es así que esta última no utiliza el apellido de su padre. Carmen Gahona llegó a hacer insinuaciones muy polémicas sobre este asunto, aunque nunca terminó de concretar nada. ¿Dará, en algún momento, la entrevista que se le quedó pendiente?