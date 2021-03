El día para Isa Pantoja ha comenzado con una bonita dedicatoria para su hijo, Albertito -como le llama siempre cariñosamente-. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha compartido una serie de instantáneas en las que aparece con el pequeño, pero también ha querido expresar lo que siente por él. “Otra vez 7 de marzo. Te has convertido en un niño muy inteligente, maduro, con un corazón enorme, sensible, aventurero y gracioso a más no poder. Hemos pasado por toda serie de juguetes hasta llegar a charlas madre e hijo porque ya cumples siete a niños y eres un niño muy mayor”, ha empezado diciendo la hija de la tonadillera.

“Ya sabes que mami a veces se enfada, pero eso también es parte del proceso y, aunque a veces te consentiría todo, tengo que enseñarte…”, ha explicado antes de finalizar su discurso. “Estoy muy orgullosa de ti, de tus firmes creencias, de tus valores y de todo lo que consigas. Siempre intentaré aconsejarte, atenderte y explicarte. Mi labor es estar a tu lado cuando me necesites y cuando no también. Feliz cumpleaños Alberto. Te quiere mamá”, ha sentenciado mientras ha confesado que no quiere que crezca más, ya que el tiempo ha pasado muy rápido desde que el niño de sus ojos era tan solo un bebé.

Quien también ha querido tener un bonito detalle con su sobrino, ha sido Kiko Rivera. En su perfil de Instagram el DJ ha publicado una imagen inédita del cumpleañero durante uno de sus veranos mientras disfrutaban de un chapuzón en la piscina. “¡Felicidades Grandullon! ¡Te me haces mayor y yo feliz de verte siempre feliz! Te quiere tu tío Kiko”, ha comentado el marido de Irene Rosales. Por su parte, Anabel Pantoja no ha parado de compartir imágenes con Alberto a través de sus stories, pero también le ha querido lanzar un cálido mensaje en este día tan especial. «Cada vez que me levanto y te veo ahí en la pantalla de mi móvil, aún no me creo que crezcas que te hagas mayor que te conviertas en un adulto… Eres parte de mi gracias @isapantojam por haberme dado este regalo tan bonito en mi vida. Feliz cumpleaños mi Jack sparrow eterno. Te quiero para siempre tu Tata”, ha expresado orgullosa sobre el hijo de Isa P.

Desde luego, el pequeño ha estado arropado por cada uno de sus familiares, aunque por el momento, no ha salido a la luz si Isabel Pantoja ha tenido algún tipo de detalle con su nieto. “Yo creo que sí le va a felicitar. Soy sincera, si felicitó a mis niñas, a Albertito seguramente que también, aunque yo no sé si eso ha ocurrido”, ha revelado Irene Rosales este domingo en ‘Viva la vida’.

A lo largo del día el hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla -su expareja-, ha vivido un sinfin de sorpresas. De hecho, ha preparado un delicioso pastel de Lacasitos y ha podido disfrutar de una merienda en la que no han faltado las chucherías y por supuesto, la tradicional canción de ‘Cumpleaños feliz’ mientras ha soplado las velas con mucho entusiasmo.

La situación con Isabel Pantoja

Isa P confesó en ‘Sábado Deluxe’ el pasado 27 de febrero que lleva varias semanas sin hablarse con su madre. Aunque también expresó que hará todo lo posible para que la tonadillera vaya a su boda -que será celebrada el próximo 26 de junio en Marruecos-, porque le hace mucha ilusión que esté presente. Kiko Rivera, por su parte, ya ha confirmado su asistencia a su hermana. Sin embargo, hay que esperar para ver en qué punto se encuentra el clan Pantoja de aquí a unos meses, porque desde que se desató la brutal guerra mediática el pasado mes de octubre entre el DJ y la artista, nada ha sido como antes.