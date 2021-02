Nueva vuelta de tuerca en la guerra de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Ha sido un comienzo de semana convulso tras la inesperada llamada de Irene Rosales a ‘Sálvame’, donde le dio un rapapolvo a Anabel Pantoja, después de que una tarde más, tratara de defender a su tía en lo que respecta a la actitud que tomó cuando supo del serio problemas de adicciones que tenía su hijo. Pero Irene no pudo más, llamó y se explicó. Tranquila, como es ella, pero poniendo los puntos sobre las íes, dejando en shock tanto a la sobrina de la tonadillera como al resto de los colaboradores. «No has sido clara en el tema de Kiko con su madre», le reprochó la colaboradora de ‘Viva la vida’ a la prima de su marido, explicando que la cantante solo estuvo con su hijo una semana en El Rocío.

Además quiso dejar claro que el problema del DJ no es algo que se solucione de la noche a la mañana y que, después de esos siete días en la aldea almonteña, ha sido ella junto con varios amigos, los que han estado ayudando a Kiko en su recuperación. De ahí que le dijera a Anabel que tenía que haber sido más contundente a la hora de afirmar que su tía no hizo lo suficiente. Su llamada terminó con Anabel echa un mar de lágrimas y con Isa Pantoja respondiendo, esta mañana, desde su sitio en ‘El programa de Ana Rosa’. La pequeña del clan no se muerde la lengua y ha apoyado rotundamente a su cuñada: «Mi hermano no fue a un centro porque mi madre no quiso», ha dicho.

También ha intentado justificar a la intérprete de ‘Marinero de luces’: «Probablemente mi madre no ha dado el 100%, pero porque ella tampoco está bien. Mi madre ha pasado por la cárcel y tampoco está en condiciones». Pero ha querido explicar que quizá todo hubiera sido diferente si su hermano «hubiese ido a Cantora, porque allí mi madre se hubiese hecho cargo, pero lo que no va a hacer es ir a su casa». Isa está segura que su madre les propuso ir a Cantora porque «allí lo puede controlar».

Para Isa es su hermano quien «tiene que decir que quiere entrar en un centro. Ahora mi madre no está y él sigue con ese problema», ha dicho haciendo referencia a lo que contó su hermano hace unas semanas en el ‘Deluxe’. Kiko tiene miedo a quedarse solo cuando Irene viaja a Madrid por trabajo, por si vuelve a recaer, y por eso siempre está acompañado de algún amigo. Pero no ha terminado su discurso y ha sido dura con su hermano: «La excusa de mi madre ya no vale. Tiene que tomar él la iniciativa de ingresarse, de pedir ayuda». Ana Rosa Quintana ha roto una lanza a favor del hijo de ‘Paquirri’: «No estoy de acuerdo con eso, una madre no necesita que un hijo le pida ayuda».

Ha sido contundente al afirmar que ella no era conocedora de la gravedad del problema de su hermano, algo de lo que supo gracias a los medios de comunicación. «La semana de El Rocío nadie me coge el teléfono y solo me dicen que mi hermano está en un fisio. Luego que tiene una depresión y después es cuando me entero públicamente de lo que le pasaba». Y eso que los rumores sobre las adicciones de Kiko eran cada vez más fuertes. «A mí mi hermano me ha visto llegar a casa con una copa de más, y no ha considerado yo tuviera un problema». Aunque ha terminado reconociendo que «yo lo intuía, pero no sabía que era algo tan grave». Una de cal y otra de arena.