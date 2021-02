Isa Pantoja ha regresado al trabajo después de la última entrevista de su hermano Kiko en ‘Domingo Deluxe’ y de las declaraciones de Julián Muñoz en la revista Diez Minutos. Y no se ha callado. La hija pequeña de Isabel Pantoja ha respondido a las cuestiones que el han preguntado sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ afirmando, en primer lugar, que la decisión que ha tomado su hermano mayor de retirarse de primera línea para ella «es un alivio». Es uno de los ‘daños colaterales’ de la guerra abierta que mantienen madre e hijo y ha dicho que «lo mejor que puedo hacer es no meterme».

Isa dice que no quiere posicionarse, y es muy gráfica al respecto: «No digo que lo que él cuenta es mentira, pero no le voy a dar una bofetada a mi madre». No puede ir en contra de su progenitora porque «se lo debo todo a ella» y se dirige a su hermano cuando dice «no sé de qué se extraña cuando digo esto porque él mismo me lo ha recordado en muchas ocasiones».

Y avisa: «Espero que nadie me ponga en una tesitura, porque a lo mejor mi respuesta no gusta a todo el mundo». La cuñada de Irene Rosales ha querido dejar claro durante su intervención en su programa, que no depende de su madre, «yo siempre he hablado por mí y mi discurso, desde que esto empezó, siempre ha sido el mismo». De esta manera ha respondido a su hermano, que el pasado domingo preguntaba mirando directamente a cámara si su hermana hablaba en boca de su madre. Por si esto fuera poco, ha despejado toda duda confesando que aún no sabe la versión de la tonadillera sobre todo lo que está ocurriendo.

Madre y abuela

Isa ha explicado que, por su corta edad, ella no era conscientes de los problemas de adicciones de su hermano, pero eso sí, ahora «estoy para lo que me necesite». Apoya el discurso que tiene su hermano sobre la ausencia de su madre en sus respectivas etapas escolares, pero ella no tiene la misma sensación que su hermano. «Mi madre nunca iba a las reuniones escolares porque tenía que trabajar y la que siempre estaba era Dulce, que hacía lo que tenía que hacer».

«Yo nunca la he recriminado nada, yo sí llevo a mi hijo al colegio, pero porque tengo un trabajo que me lo permite. Hay madres que tienen a alguien que las echa una mano y no quiere decir que no se preocupe de sus hijos». Clara y concisa ha sido a este respecto, a pesar de confirmar que sí ha notado la ausencia de su madre, pero que siempre lo ha justificado.

Pero es algo que le da igual. Vive el presente y ahora le hace feliz la relación «tan especial» que tiene Isabel Pantoja con su nieto Alberto. «A él sí le recoge cuando le pido el favor y va, y habla con los otros padres, con los profesores, y aunque no lo haya hecho conmigo, lo hace con su nieto».

Julián Muñoz, un referente paterno

Quien fuera pareja de su madre durante cuatro años ha hablado largo y tendido y, entre sus declaraciones, también ha contado cómo era, a su parecer, Isabel Pantoja en su papel de madre y ha desvelado cómo eran Kiko e Isa con él durante su relación con la tonadillera. Y solo ha tenido buenas palabras tanto para uno como para otro. Algo recíproco, ya que el DJ ha dicho que le recuerda con cariño, y es lo mismo que ha contado Isa.

«Siempre fue muy atento, para mí era una figura paterna, siempre intentaba hacer cosas conmigo, me incluía en sus planes, hablaba conmigo y a mí eso me gustaba porque sabía mucho, hablaba de todo. Y a mí me daba seguridad», ha confesado. «En ese momento fuimos su familia». Julián lo dejó todo cuando se enamoró de la intérprete de ‘Marinero de luces’ y es algo de lo que se arrepiente muchísimo, como él mismo ha contado a la publicación. Fue la época más feliz de su vida y coincide con su hermano en que cuando se trasladaron a Cantora, todo cambió.

Una de arena para su tío Agustín

Isa Pantoja fue la primera en desvelar la nula relación que tiene con su abuela y muy especialmente con su tío Agustín Pantoja. No tuvo reparos en contar los desprecios a los que le había sometido, y nadie la apoyó en su momento. Ahora es su hermano el que se ha unido a ella, pero la joven, sorprendentemente ha dado un cambio y le ha dedicado unas bonitas palabras que no han pasado indiferentes. «Mi tío era guapo de joven y a mí me encanta cantando, de hecho le escucho todavía».

Agustín lo dejó todo por su hermana cuando esta enviudó, y ahora ejerce de mano derecha. Un papel que anteriormente jugó María Navarro, de la que Isa tiene muy buen recuerdo. «Me llevaba al cine, a ver musicales y me desahogaba mucho con ella, sabía de mis inquietudes», ha dicho antes de reconocer que «cuando empezó a tener problemas de salud mi madre dejó de contar con ella y a delegar en mi tío».