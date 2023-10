La controvertida entrada de Gustavo a la casa de Gran Hermano VIP, pocos días después de que falleciese María Teresa Campos, supuso todo un revés para las hijas de esta. A pesar de que estaban al tanto de que el chófer de su madre iba a convertirse en uno de los nuevos concursantes del reality de Mediaset, que este pudiese revelar detalles íntimos de la familia siempre despertó cierto recelo entre Terelu Campos y Carmen Borrego.

Fue la propia nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, quien reveló en televisión la sorpresa que se llevaron al conocer los planes de Gustavo. «No nos esperábamos que, de repente, en un momento en que mi abuela estaba mal, este presentara la dimisión. Ahí es cuando comenzaron las negociaciones con Gran Hermano. Intuíamos por rumores esta posibilidad, pero nadie le dijo nada. Esperaron a que él lo contara. Y fue después del funeral cuando Gustavo se lo dijo a mi madre», aclaró. Sin embargo, hasta el momento, el conductor ha mantenido intacta su lealtad hacia su exjefa y la familia de esta, siendo hace unas horas cuando se ha atrevido a expresar lo que piensa de sus hijas y de su nieta más mediática.

Lo hacía en una conversación con José Antonio Avilés y comenzaba con Alejandra Rubio. Sus palabras hacia ella eran de lo más educadas y positivas: «Me parece la más fuerte de las tres. Es súper lista, no se le escapa ni una. Me gusta mucho el carácter que tiene. Es muy fuerte mentalmente». En cuanto Terelu, Gustavo ha asegurado que «es una gran madre y dice mucho de ella que se lleve bien con Alejandro», el padre de su única hija.

Según Gustavo, Terelu es «generosa hasta decir basta». «Una mujer en la que se puede confiar plenamente. Me ha ayudado mucho”» le comentaba al colaborador televisivo, quien no dudaba en preguntar si su hermana, Carmen Borrego, también era así. «Quizá es la más cercana nada más conocerla. Aunque no tanto como Terelu. Pero cuando las conoces, te das cuenta de que las dos son todo corazón», destacaba.

Cabe recordar que Gustavo está nominado y podría ser expulsado este mismo jueves. Él mismo explicó que su entrada al concurso estuvo motivada por su relación con María Teresa Campos. «La pena la llevo por dentro, pero esto para mí ha sido un regalo de ella. Ella hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy seguro. Siempre me decía: ‘Coge cualquier oportunidad’. Sé que estoy aquí por ella y le mando un beso al cielo», desveló.

De hecho, fue su novia Ainhoa la que indicó el motivo por el que Gustavo abandonó el trabajo que desempeñaba para la periodista. «Ha sido super generoso. Él presenta la baja porque las funciones que tenía como trabajador ya no las desempeñaba. Les dice en una carta que no quiere ser una carga económica. Pero subraya que quiere seguir viendo a María Teresa cada día», indicaba esta, asegurando que el vínculo del chófer con las hijas de la periodista no ha sido de lo más idílico a lo largo de los años. Si bien señaló que tenía con ellas una relación «cordial», el chófer no siempre se sintió querido ni apoyado por Carmen ni por Terelu, algo que ocultó siempre a la madre de ambas para no disgustarla.