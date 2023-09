La participación de Gustavo Guillermo, quien fuera el hombre de máxima confianza de María Teresa Campos antes de fallecer; en Gran Hermano VIP, está dando (y mucho) de que hablar. Las primeras conjeturas en torno a su presencia en la casa más famosa de la pequeña pantalla, en Guadalix de la Sierra, llegaron a consecuencia del poco tiempo que ha pasado de la muerte de la veterana presentadora. Algo que la propia organización del formato, quiso aclarar en el preciso momento en que se desveló que Gustavo era uno de los concursantes de la nueva edición del mítico programa: había cerrado su participación antes de la muerte de María Teresa.

Tras esto, el foco se posó en la forma en que el chófer comunicó su intención de formar parte del concurso a las hijas de la periodista, Terelu Campos y Carmen Borrego, que habría coincidido en el tiempo, además, con su renuncia al trabajo que ha desempeñado los últimos 34 años para, según pudo saber este medio, no ser una carga económica para la familia Campos. «Ha sido super generoso. Él presenta la baja porque las funciones que tenía como trabajador ya no las desempeñaba. Les dice en una carta que no quiere ser una carga económica. Pero subraya que quiere seguir viendo a María Teresa cada día», explicó su pareja sentimental, Ainhoa, en plató.

María Teresa Campos y Gustavo por las calles de Madrid / Gtres

Y nada queda ahí. El comportamiento de Gustavo en sus primeros días en Gran Hermano VIP también está siendo cuestionado bien por ‘mueble’, o por enaltecer la figura de María Teresa y hablar sobre cómo la que fuera conductora de Qué tiempo tan feliz, animó durante muchos años a que el chófer perdiera su anonimato, y aprovechara de su estrecha relación con ella para labrarse un futuro profesional en televisión. «Me encuentro feliz por estar aquí, pero la pena la llevo por dentro también. Esto para mí ha sido un regalo de ella. Ella hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy seguro, porque ella siempre me decía ‘coge cualquier oportunidad’. Antes había renunciado a otras cosas, este era el momento, sé que estoy aquí por ella y le mando un beso al cielo», ha remarcado Gustavo.

En este sentido, lo cierto es que al archivo nunca miente, y unas palabras de María Teresa Campos en la que fue la primera entrevista de Gustavo a los medios de comunicación, cobrarían ahora más sentido si cabe, precisamente, por la hoja de ruta del chófer en el reality. «Estoy muy contenta, porque Gustavo siempre ha sido muy discreto y ha llegado el momento en el que no podemos callarnos todos. Él ha hecho muy bien hablado, Gustavo para mí es todo, él ha vivido el día a día, lo he llevado a todas partes. Gustavo es el hijo que no he tenido. Estoy contenta, tiene mi confianza absoluta».

María Teresa Campos y su chófer, Gustavo en Madrid / Gtres

La entrevista de Gustavo, cabe recordar, está fechada en octubre de 2021 (después hubo otra, en abril de 2022). Entonces, la matriarca del Clan Campos, estaba en las primeras filas de la crónica social de nuestro país por los continuos reproches de Edmundo Arrocet hacia su persona. «No podía estar más tiempo callado sabiendo lo que sé. La verdadera cara de Edmundo es muy distinta. He visto llorar mucho a Teresa, destrozada, pero estaba muy enamorada», expresó Gustavo.