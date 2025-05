El gran susto de Isa Pantoja durante la recta final de su embarazo: "Estoy muy nerviosa"

Isa Pantoja ha emitido un comunicado en sus redes sociales que ha encendido las alarmas. Está atravesando la recta final de su segundo embarazo y se ha llevado un buen susto durante su última revisión. «Vengo a haceros una actualización de mi semana 35 porque el otro día me llevé un susto, aunque por suerte ahora estoy más tranquila y todo ha salido bien», ha empezado diciendo. Está compartiendo el proceso desde que se enteró de su estado, así que ha dado todos los detalles y no se ha dejado nada en el tintero.

«Sólo me quedan 5 semanas, pero resulta que en la 32 tuve un revisión en el hospital por la Seguridad Social donde me decían cuánto medía y cuánto pesaba y que todo estaba bien», ha comentado mirando a cámara, consciente de la importancia de sus palabras. «Me dijeron que tenía el percentil bajito, en 09, y que pesaba 1,5 kilos. Obviamente me asusté porque no entendía nada».

Isa Pantoja en la estación de Atocha, en Madrid. (Foto: Gtres)

La prima de Anabel Pantoja Pantoja es una persona muy mediática y ha dado muchas explicaciones para que su ejército de fans se quede tranquilo. «A los 5 días fui a una revisión con mi ginecóloga, Raquel, que es la que me está llevando el embarazo y con la que voy a dar a luz. Tenía un montón de dudas, así que esperé esos 5 días y cuando me vio le dije que estaba preocupada por lo que me habían dicho en el médico».

Los especialistas le dijeron: «Pero Isabel, si el bebé pesa 2,01 kilos. Está perfecto. Está en percentil 49-50». No obstante, tardó un tiempo en tranquilizarse. «Así que me llevé ese susto porque tuvieron que equivocarse. Es imposible que en cuestión de cinco días haya cogido medio kilo», ha declarado la joven.

El comunicado de Isa Pantoja

Las declaraciones de Isa Pantoja no han tardado en despertar el interés de los mejores medios. Chabelita, como se la conoce en la crónica social, ha reconocido que todavía le queda mucho por aprender, a pesar de que no es su primer bebé.

«Yo no tenía ni idea. Me han enseñado una tabla en la que buscas en qué semana estás de gestación y buscas cuánto debería pesar. Va de la 0 a la 100. La 50 sería el idóneo. Esto que digo es a nivel general porque cada peque es diferente», ha relatado en su cuenta de Instagram.

Comunicado de Isa Pantoja. (Foto: Instagram)

Más adelante ha confirmado que ha dejado atrás la tensión y ahora está más relajada. «Estoy muy contenta porque al final el percentil estaba en 50. Y ahora he vuelto a las 35 semanas y mi bebé pesa 2.600 kg. También es verdad que yo sabiendo que la placenta estaba funcionando correctamente, que suministraba alimentos y tal, pues yo he estado ingiriendo más proteína de lo normal. Quedan 4-5 semanas y estoy cagada. Estoy muy nerviosa. Sé que salir va a salir, pero a veces me duele tanto la espalda que no sé si voy a aguantar».

La primera vez de Isa Pantoja

Isa Pantoja en ‘La Familia de la Tele’. (Foto: RTVE)

De alguna forma, podía ser la primera vez de Isa Pantoja. «Hace 11 años fue cesárea, así que parto vaginal soy primeriza», ha explicado con total naturalidad. Está en la última etapa y está haciendo caso a las órdenes de su equipo médico.

Hace dos semanas, Isa fichó por TVE para empezar una nueva etapa. Ahora trabaja en La Familia de la Tele, un programa que está llamando la atención por los malos datos de audiencia que ha cosechado. La colaboradora asegura: «Voy a seguir viajando porque me han dicho que todo está bien. Le esperamos en junio». Es decir, todavía queda un tiempo hasta que se coja la baja para disfrutar de su nueva maternidad.