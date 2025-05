Los golpes que ha recibido Amador Mohedano desde que Rocío Jurado ya no puede defenderle

El 1 de junio de 2006, hace prácticamente dos décadas, falleció Rocío Jurado, una de las cantantes más importantes de nuestro país. España perdió a la diva, pero Amador Mohedano perdió a su hermana, a su gran apoyo y a su fiel escudera. Rocío lo era todo para él y desde que se marchó, su vida ya no es igual. Ha tenido que enfrentarse a muchos golpes, al principio escudándose en Rosa Benito y ahora en solitario. Problemas económicos, rupturas familiares, un doloroso divorcio y unos negocios que no han terminado de consolidarse. En LOOK hacemos un repaso a la cara B de Amador, un representante que alcanzó la gloria y ahora está retirado en su Chipiona natal.

Problemas con la herencia

Después de toda una vida cantando, Rocío Jurado amasó un patrimonio millonario que repartió entre sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos y su marido, José Ortega Cano. Había mucho dinero, pero también mucha tensión y la situación terminó estallando. Rocío Carrasco fue nombrada heredera universal de la Más Grande y tomó una serie de decisiones que no le sentaron bien a sus tíos. En un primer momento, Amador guardó las formas, pero terminó confirmando su decepción.

Tributo a Rocío Jurado en Chipiona. (Foto: Gtres)

Gestionar el dinero que le dejó Rocío Jurado no fue una tarea fácil. Amador Mohedano no supo sacar partido a su parte de la herencia y empezó a tener problemas con Hacienda. La situación se fue complicando, hasta el punto que tuvo que dejar su casa para instalarse en una finca alejada del centro de la ciudad.

Una complicada situación económica

El legado material de Rocío Jurado habría sido capaz de sanar las cuentas de cualquier familia, pero los Mohedano se quedaron a medias. Rosa Benito descubrió que su por entonces marido había cometido una serie de irregularidades, motivo por el cual Hacienda les estaba pisando los talones. La colaboradora dejó Madrid y se marchó a Supervivientes, concurso que terminó ganando, con todo lo que esto conlleva.

Rosa Benito y Amador Mohedano posando. (Foto: Gtres)

Rosa se convirtió en una estrella y consiguió que Amador Mohedano aumentase su caché en la prensa. Le hicieron buenas ofertas e incluso llegó a viajar a Honduras para participar en el citado programa. Pero, ¿dónde está el dinero que ganó? Hace unos meses salió a la luz que su situación era tan difícil que incluso podía perder su finca.

Una separación dura y mediática

Durante unos años, Amador Mohedano y Rosa Benito fueron uno de los matrimonios más mediáticos de nuestro país y, como no podía ser de otra forma, su separación también adquirió este tono. Ambos culpan al desaparecido programa Sálvame de todo lo que les pasó, pero los colaboradores que trabajaban en este espacio siguen insistiendo en que Amador tenía mucho que esconder. Cuando Rocío Jurado estaba viva era la cantante quien guardaba sus secretos, pero cuando falleció todo vio la luz.