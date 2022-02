Gloria Camila se planta contra Antonio David: “Hay cosas que me parecen bochornosas y lamentables”

Nuevo movimiento dentro del clan Mohedano. Justo después de haber celebrado su 26 cumpleaños, Gloria Camila ha dado un paso al frente en la particular guerra de Rocío Carrasco con el resto de miembros de su familia. La influencer ha aprovechado su aparición en Ya son las ocho para lanzar un comentario de apoyo a su hermana después de la última entrega de Montealto: regreso a la casa.

Teniendo en cuenta la buena relación existente entre Gloria Camila y su sobrina, la hija de Ortega Cano ha preferido siempre mantener una postura conciliadora con respecto a Antonio David Flores. Algo que ha cambiado en las últimas horas, cuando la joven se ha posicionado en una conversación con Sonsoles Ónega: “Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, hay otras actitudes que me parecen lamentables. A día de hoy, los únicos que me preocupan son mis sobrinos, Rocío y David”, apuntaba la hermana de José Fernando, rompiendo cualquier lazo amistoso que en su día tuviera con el exguardia civil.

Unos minutos después de estas durísimas declaraciones, en Ya son las ocho emitieron un vídeo en el que el torero calificó al que fuera colaborador de Sálvame como “maltratador”. Una expresión sobre la que Gloria ha querido opinar: “A mi padre no le gusta discutir y entonces si él hace ciertas declaraciones es para proteger a alguien”, comentaba, haciendo referencia al cariño que el diestro tenía a Rocío Carrasco. Para finalizar su discurso, la joven sentenció al exmarido de su hermana: “Si yo hubiese vivido ahí, a día de hoy no hubiese tenido relación con Antonio David”, aseguraba. Y es que la influencer tiene bastante claro que su padre ha perdonado al todavía marido de Olga Moreno únicamente porque “no quiere vivir en el rencor”.

Con estas palabras, Gloria Camila ha dado un paso al frente para acercar posturas con Rocío Carrasco. Unos días antes, la hija de Ortega Cano ya confesó en Ya son las ocho que no tendría problema alguno en coger el teléfono a su hermana si ésta decidiera entablar una conversación con ella, desmarcándose además del resto de la familia a la hora de desvelar que no tenía nada que ver con los enfrentamientos ocurridos. Además, en el programa mencionado, la joven también admitió su deseo de “tener una conversación con Rocío Carrasco para saber su verdad de cómo ha vivido las cosas”, apuntó, dejando claro que está “abierta y disponible para escuchar la otra parte”.

Por su parte, aunque Rocío Carrasco ya garantizó “no estar preparada” para mantener una conversación con su hermana o con su hija, en todo momento ha intentado salvaguardar la imagen de ambas en televisión. En una de las emisiones de Montealto, la hija de Pedro Carrasco lanzó un dardo a favor de Gloria Camila al considerar que la familia “ha vuelto a echar a otra niña al ruedo”: “Es una niña que no ha podido vivir ni ha podido saber, por desgracia, porque no ha tenido la edad suficiente para vivir lo que está hablando”, recalcó públicamente. ¿Será este el principio de un acercamiento entre ambas?