El llamativo reproche de Gloria Camila a Rocío Carrasco en pleno directo

La guerra mediática continúa. La última intervención de Rocío Carrasco en El programa de Ana Rosa ha levantado ampollas. La madre de Rocío Flores revelaba a Joaquín Prat que a partir de ahora iba a dejar a su hija “a un lado”. Palabras que no comparte su hermana, Gloria Camila, que no ha tardado en contestarla durante su intervención en Ya son las 8, espacio en el que colabora habitualmente y donde también, ha mostrado cierto malestar, ya que además, ella tiene una excelente relación con su sobrina.

“Sobre el tema de mi sobrina, apartarla ahora no tiene ninguna lógica. Aunque ya no hablemos de Rocío, al final, la imagen de Rocío ya está manchada y la imagen que tiene la gente de Rocío es otra que no va a cambiar por mucho que ahora aparques el tema”, ha comenzado diciendo muy tajante. Después, ha añadido que Rocío “sigue sufriendo todos los días el acoso de la gente, insultos, amenazas y barbaridades que ahora no van a cesar porque no se hable de ella. El daño psicológico que a Rocío le ha costado todo esto no se va a curar».

Gloria, ha indicado que: “No podemos ir por la vida de jueces cada uno. También tendremos que saber cómo se siente Rocío. A Rocío no se la ha escuchado todavía y se está todo el rato con el perdón y la sentencia…”. Asimismo, la tertuliana quería empatizar con la situación familiar. «No digo que no hable nadie. Yo respeto las decisiones de todo el mundo, pero mi opinión es que, aunque no se vuelva a hablar del tema o no se vuelva a tocar el tema, el daño psicológico ya está causado».

Muy sincera se ha mostrado durante toda su intervención. Ha indicado que tiene pocas esperanzas en que la situación se amaine. “Si no se habla con su hija que esta en primer lugar, o con su hijo, los demás estamos en un segundo lugar. Con ellos debería hablar en primer lugar y la familia está en un segundo plano», ha confesado Gloria.

Dentro de 48 horas tendrá lugar el final del especial de Montealto. Espacio en el que se han recreado 8 de las estancias en las que vivió durante más de 20 años Rocío Jurado. Quedan por mostrar tres habitaciones: el salón, la cocina y el despacho. Será en el citado programa cuando Rocío Carrasco termine por contar una pequeña parte de su vida, ya próximamente se emitirá la segunda entrega de su docu-serie: En el nombre de Rocío, donde contará los motivos por los cuales se distanció de algunos miembros de la familia. Mientras tanto, comienza la cuenta atrás para que la hija de Pedro Carrasco saque a la luz 48 documentos en los que la cantante contaba el infierno que vivió mientras su hija estaba con Antonio David Flores.