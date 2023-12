El problema de salud que ha llevado a Gisela a urgencias en pleno embarazo

La cantante Gisela, conocida por su participación en Operación Triunfo, está atravesando un momento delicado. Ha ingresado en el hospital a causa de un problema de riñón y reconoce que está muy desanimada. Hace un mes anunció que había logrado quedarse embarazada. Después de muchos intentos y de dos abortos, por fin había cumplido su sueño junto a su novio José Ángel Ortega. Llevaban cinco años persiguiendo este objetivo, pero el artista no lograba llegar a la meta. Comunicó la noticia con una gran ilusión, pero explicó que estaba asustada porque los especialistas le habían dejado claro que su embarazo era de riesgo.

Gisela siempre se ha caracterizado por mantener las distancias, pero estaba tan emocionada que quiso desvelar lo que estaba pasando. Enseguida recibió el apoyo de sus fans y algunos de sus compañeros tuvieron gestos muy bonitos con ella. Por ejemplo, Chenoa le regaló un vestido que posteriormente lució durante una entrevista en Y ahora Sonsoles en la que contó los detalles de su proceso de gestación.

Gisela posando embarazada / GTRES

La artista ha anunciado a través de sus redes sociales que los médicos han conseguido solucionar el problema a tiempo. Eso no quiere decir que no esté asustada, incluso reconoce que este contratiempo le ha afectado bastante. Siempre ha tenido claro que su embarazo era muy concreto y ahora será más cuidadosa que nunca. «Me siento afortunada por haberlo conseguido, pero es un embarazo de riesgo. Me preocupa y me da miedo. No quiero saber ni el sexo del bebé por no encariñarme. Me da miedo hacerme ilusiones, aunque todo parece que está bien encaminado», declaró cuando confirmó la bonita noticia.

Gisela explica su problema de salud

Gisela tiene 44 años y llevaba cinco intentando gestar, pero no lo conseguía y tuvo que ponerse en manos de especialistas. Cuando por fin ha cumplido su sueño se ha dado cuenta de que debe extremar las precauciones, por eso no tardó en acudir al médico cuando empezó a sentir molestias en el riñón. Ha explicado que su problema de salud está relacionado con este órgano. Siente muchos dolores y se encuentra muy desanimada.

Gisela comunicando al noticia / Instagram

«Yo tengo un día regular tirando a mal. No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba esto», ha explicado a través de su cuenta de Instagram. Afortunadamente cuenta con el apoyo de su novio y no ha tardado en recibir el apoyo y la comprensión de sus seguidores. La artista lleva dos décadas encima de los escenarios y ha tenido suficiente tiempo para formar un ejército de fans que nunca le dan la espalda.

Gisela, sobre su situación: «Estoy cansada»

Gisela posando / GTRES

La exconcursante de Operación Triunfo se ha sincerado. El problema que tiene en el riñón le ha obligado a ingresar de urgencia en el hospital y está asustada, aunque no dejará de luchar. «Estoy cansada de no poder tener una semanita tranquila, sin que pase un susto o un sobresalto y las hormonas pues no ayudan tampoco». Después ha explicado que la situación está controlada y que los médicos están pendiente de ella. «Aquí me están medicando y cuidando, mañana me dan las pruebas».

Gisela confirmó en su momento que prefería no saber el sexo del bebé por lo que pudiera pasar en un futuro. Nunca ha perdido de vista el riesgo que tiene y siempre ha tenido presente todas las posibilidades. Por suerte, su ingreso hospitalario únicamente ha sido un susto y su primer hijo se encuentra en perfecta forma.