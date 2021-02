Georgina Rodríguez está atravesando uno de los momentos más estables de su vida. Tanto en el terreno profesional como en el personal, la vida le sonríe. Es por eso, que la bailarina valora enormemente la fortuna que tiene, ya que no siempre ha tenido ese poder adquisitivo, tal y como ella misma ha confesado. La pareja de Cristiano Ronaldo ha tenido que sortear varios obstáculos para llegar a ser quien es hoy en día. Una lección que tiene siempre muy presente. Al tener que pasar ciertas dificultades, la modelo se ha hecho más fuerte y ahora disfruta ayudando a los demás. «Ahora que puedo, permitirme ayudar a los demás es lo que más me satisface. Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes», ha dicho en la revista ‘InStyle’.

Además, se ha sincerado y ha explicado que viene de orígenes humildes por lo que empatiza mucho con los más necesitados. Pese a vivir situaciones complicadas, Rodríguez siempre ha encontrado la manera de ser feliz. “Es cierto que no siempre he brillado por mi belleza, pero siempre he sido feliz”, ha asegurado. Georgina Rodríguez que adora su trabajo, de lo que más orgullosa se siente es de la gran familia que ha formado junto al futbolista de la Juventus de Turín. «He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa», ha confesado a la citada revista.

Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre, la influencer mostró su faceta más solidaria. La empresaria visitó la asociación Nuevo Futuro y entregó juguetes a los niños acogidos en los hogares de la entidad. Un mes después la de Jaca dono 20.000 euros al Banco de Alimentos. «Me hace muy feliz aportar mi granito de arena para que a nadie le falte comida en su mesa y menos en estas fechas y en estos momentos. Espero que con estos 20 mil kilos de comida sintáis todo el amor que le he puesto a esta iniciativa. Gracias a la organización por la labor que desempeñáis y permitirme formar parte de esto. No olvidéis que juntos somos más fuertes», dijo en relación a su aportación.

Es necesario recordar que su vida dio un giro de 180 grados cuando en 2016 cuando Cristiano Ronaldo visitó la tienda de Gucci en la que trabajaba en Madrid. Desde ese preciso momento, saltó la chispa entre ambos e iniciaron una bonita historia de amor. Un año después, la pareja dio la mejor de las noticias porque se convirtieron en padres de su primer hijo en común. Así nació Alana Martina, la pequeña que ya tiene 3 años y que se lleva a las mil maravillas con el resto de sus hermanos: Cris Jr, Eva y Mateo.

A través de sus redes sociales donde ya reúne más de 22 millones de seguidores, la it girl muestra cómo es su rutina y cómo disfruta junto a los más pequeños de la casa. Además, también comparte sus looks más icónicos, dejando claro que Louis Vuitton es una de sus firmas de cabecera. La naturalidad y el carisma son dos de las cualidades que han enamorado al futbolista portugués. Aunque por el momento, y pese a los rumores de una posible boda secreta, no se ha podido llegar a ninguna conclusión porque ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto.