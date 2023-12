La esperada y polémica reaparición de Genoveva Casanova: «No me considero tan seductora»

Apenas faltan unas horas para terminar 2023 y Genoveva Casanova ha dado uno de los pasos más esperados del momento: ha reaparecido en sus redes sociales lanzando un mensaje para que sus seguidores se animen a ver una entrevista que dio antes de su escándalo con Federico de Dinamarca.

La modelo mexicana ha estado desaparecida desde que salieron a la luz unas fotografías que le relacionaban con el príncipe heredero. Lo único que hizo fue autorizar a sus abogados para enviar un comunicado rotundo.

Genoveva Casanova con el rostro serio / GTRES

Genoveva Casanova ha advertido de que emprenderá acciones legales contra todos aquellos que pongan en duda su vida sentimental. El material que maneja la revista Lecturas es evidente: la socialité y el hijo de Margarita de Dinamarca pasaron la noche juntos. Eso sí, no hay pruebas de nada más. A partir de ese momento, el foco ha estado puesto en Genoveva, quien acaba de compartir un avance de su participación en Plano General.

La entrevista más esperada

Desde que le relacionase con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova participó en el citado programa de La 2 y reflexionó sobre «las cosas del amor». Ahora sus palabras son más importantes que nunca y no son pocos los que piensan que van dirigidas a Federico de Dinamarca. Cuando le preguntan que dé consejos a gente enamorada responde: «Yo no sé si ya tengo esa capacidad. Cuanto más alto vuelas más duele la caída. Pero la experiencia de volar alto ya no te la quita nadie. Y vale la pena la caída».

Genoveva Casanova con Cayetano Martínez de Urujo / GTRES

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo reconoce que el amor es una aventura que merece la pena, aunque admite que no es un camino de rosas. Incluso ha llegado a decir que se arrepiente por algo que hizo en su vida sentimental. No ha dado más detalles, pero ahora que ha salido a la luz su amistad con el príncipe danés son muchos los que quieren que llegue hasta el final.

«Me avergüenzo de algo, pero no se puede contar», explica en Plano General. Son sus primeras declaraciones desde que desapareció para retirarse el foco mediático y evitar dar explicaciones sobre su trayectoria sentimental. El programa se grabó antes de que Genoveva se convirtiera en la mujer más buscada, a pesar de que ella ha dado un paso adelante en las últimas horas para promocionarlo.

«No me considero tan seductora»

A pesar de la fama que se ha ganado en las últimas semanas, Genoveva Casanova considera que está muy lejos de la imagen que el público tiene de ella. o no me considero tan seductora. «Me gusta arreglarme, me gusta gustar, pero nunca me he sentido una persona especialmente hermosa. Conozco mujeres realmente espectaculares pero creo que la belleza física no solamente es una cosa que se disfruta, sino que creo que es algo que se tiene que ganar también y trabajar por dentro».

Genoveva Casanova posando / GTRES

Su relación con Cayetano Martínez de Irujo le acercó a la aristocracia y asegura que disfrutaba de un vínculo muy estrecho con la duquesa de Alba. «Éramos muy parecidas en muchas cosas. Compartíamos el amor por el arte, la vocación humanitaria, era muy graciosa, tenía un carácter genial. Pasamos tanto tiempo juntas y compartió tanto con mis hijos que eso nos unió mucho, aparte de que teníamos tantos intereses comunes».

El jinete ha sido uno de los grandes apoyos de Genoveva durante este tiempo. De hecho las últimas imágenes suyas que tenemos son visitándola en su piso de Madrid. Es más, en Telecinco aseguran que Cayetano está pagando la casa donde vive la modelo.