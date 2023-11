A Genoveva Casanova le sale un nuevo y gran defensor: Álvaro Muñoz Escassi

Las preguntas sobre Genoveva Casanova en los corrillos periodísticos son una constante desde que se publicaron sus sorprendentes fotografías junto al príncipe Federico de Dinamarca. Con independencia del personaje que se tenga delante, siempre es interesante saber qué opina la esfera VIP de un asunto que ha paralizado por completo la crónica social. El último en someterse a las preguntas ha sido Álvaro Muñoz Escassi.

Genoveva Casanova / Gtres

Genoveva tiene grandes amigos y uno de ellos es Escassi. Aprovechando su presencia en la entrega de premios de una revista femenina, el jinete fue preguntado por el tema más candente de la actualidad rosa. Y aunque en un principio quiso pasar de puntillas, al final terminó por hacer un argumento de apoyo hacia la mejicana.

Álvaro respondió con soltura y sinceridad a la pregunta sobre Genoveva: «Yo no tengo tiempo ni de mirar los mensajes de mi móvil. Hace tiempo que no hablo con ella. Es una maravilla de mujer, la quiero muchísimo. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Buena persona no, es lo siguiente, no se puede ser más linda, más bonita, más cariñosa… Es un amor, he coincidido ahora con ella en MasterChef y es de las personas que dices, ‘qué bien que he estado más tiempo contigo y te conozco más’. La quiero mucho».

Álvaro Muñoz Escassi en la feria / Gtres

Esa relación de amistad que se coció entre fogones les ha permitido crear un vínculo fuerte. Eso ha hecho que el cariño entre ellos esté patente y que Escassi no dude en defender a Genoveva Casanova, si es que necesitara ser protegida. Sea como fuera, no cabe duda de que la socialité vive uno de sus momentos más tumultuosos a nivel personal.

No contento con lo anterior, Escassi quiso redoblar sus palabras de cariño: «Lo que haga, bien hecho está seguro y con todo el respeto y cariño del mundo. No creo que necesite apoyo de nadie, pero si hay que apoyarla, se apoya. Si está mal, aquí estoy yo para ayudarla. Es lo siguiente a buena persona. Un amor. Una señora impecable», finalizó.

Al margen de Genoveva Casanova, de lo que también habló Escassi fue de otra de las mujeres que han marcado su vida: Lara Dibildos. La actriz teatral está pasando unas semanas complejas a raíz de su ruptura con Cándido Conde-Pumpido Jr. y de la supuesta agresión sexual que éste cometió, si bien la denuncia contra él fue retirada.

Álvaro Muñoz también tiene un gesto de apoyo con la madre de su hijo: «Con Lara hablo todos los días prácticamente. Está feliz, está muy contenta. Nuestro hijo, que está en Estados Unidos con una beca de fútbol, pues ha ganado la liga del sitio. Estamos súper feliz, estamos muy contentos».

Maria José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi / Gtres

Por otro lado, Escassi expresó su admiración hacia su actual pareja, María Jose Suárez, junto a la que disfruta de un cuento de hadas: «María José está impresionante con lo que se ponga, se echa una manta por lo alto y está buenísima. No puede ser más guapa, más bonita, Más linda. Impresionante”

Por último, el amigo de Genoveva Casanova contó sus planes para la Navidad: “Me viene mi hijo el día 21 y haré planes con él en Navidades. Elías se va con el padre, se supone diez días. Así que las Navidades las pasaremos en familia. Tengo a mi padre solo este año”