«El restaurante es bonito pero barato no es», dice Julio José Iglesias sobre ‘Casa Salesas’, el restaurante del que es su cuñado desde hace un año, Iñigo Onieva.

Un negocio que el marido de Tamara Falcó y sus socios han abierto recientemente en el centro de Madrid. Un local que está dando mucho juego y del que todo el mundo opina. La mayoría para quejarse. Que es caro, que huele a cocina, que es oscuro, que se ponen sus propias reseñas. Se dice de todo, pero el local lo cierto es que está casi siempre lleno. Y ahora su cuñado lo remata confesando que «barato no es». Pero Julio José opina con mucha gracia y estilo, la verdad y no se lo tendrá muy en cuenta.

Julio José Iglesias y su novia. (Foto: Gtres )

El hijo más divertido y el más locuaz de Julio iglesias, que pasa grandes temporadas en España, aunque vive en Estados Unidos, no se corta cuando le preguntan su opinión sobre el nuevo local del marido de su hermana Tamara Falcó. «Llevo una semana aquí y me quedaré unos días más. Estuve hace nada, haciendo el programa de televisión con mi hermana recientemente; ahora me quedo unos días más y luego me voy y después vuelvo en agosto para cantar en ‘Starlite’ el día 30 a Marbella», comentó durante una entrega de premios anoche en Madrid. Vamos, la vida en un avión.

Nada de boda

De una posible boda con su novia Ariadna Romero, no dice nada, pero sí que dice que «le encantaría tener muchos hijos y se muestra feliz»y muy bien acompañado de su nueva novia. «Espérate», responde a la pregunta de si habrá boda. Y vuelve a lucír su impecable dentadura.

Aprovecha Julio José Iglesias, con toda la sinceridad del mundo, para decir que aún no ha visto a Tamara, su hermana. Pero que «tiene mucho talento y que va a hacer muy bien su nuevo trabajo en la televisión», opina.

Iñigo Onieva, Tamara Falcó e Isabel Preysler en la inauguración del restaurante Casa Salesas. (Foto: Gtres)

Confiesa también que estuvo en el restaurante de su cuñado, Iñigo, hace poco tiempo y dice que «le gustó. Que barato no es», pero como él como poco, no sabe cuál es el mejor plato. «Yo como tortilla, pasta, queso… No me acuerdo quien pagó ese día», bromea. «Está muy bien, el sitio es precioso pero barato no es». Le apuntan los reporteros que el restaurante huele a brasa y ahí se queda sin respuesta.

«Mi madre está muy bien, a mi me encanta que mi familia esté feliz», dice amablemente cuando le comentan sobre algún nuevo novio de su madre Isabel Preysler. No deja de sonreír en ningún momento de la charla. Vestido de negro con el cabello recogido en coleta tipo torero o samurái, Julio Iglesias Jr. no eludió ninguna pregunta de la prensa y respondió con absoluta naturalidad. Da gusto esa buena educación, desde luego.