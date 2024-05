Íñigo Onieva, esquivo tras las quejas de sus vecinos por la basura que genera su restaurante

El restaurante de Íñigo Onieva, Casa Salesas, ubicado concretamente en el cruce entre la calle Fernando VI y la calle Regueros, se encuentra en la primera plana mediática tras las últimas informaciones difundidas sobre el local. Los residentes del barrio señalan que genera una gran cantidad de basura. Según se informó en el programa Ni que fuéramos shhh, conducido por María Patiño, los contenedores de basura frente al establecimiento se encuentran constantemente desbordados, llenando la acera de bolsas negras y desperdicios.

Tras conocerse la situación, Íñigo Onieva ha sido visto antes de entrar al citado lugar, sin embargo, se ha mostrado esquivo y ha evitado responder a las preguntas. De esta manera, el empresario ha vuelto a hacer gala de su eterno blindaje.

Íñigo Onieva con gafas de sol. (Foto: Gtres)

Víctor Sandoval visita Casa Salesas

Fue el pasado 13 de mayo, cuando Casa Salesas abrió sus puertas. De esta manera, los primeros comensales comenzaron a opinar sobre el servicio y la comida del negocio que, también ha visitado Víctor Sandoval. Además, el colaborador de televisión trabaja junto a María Patiño en el citado espacio, por lo que es conocedor de la polémica que gira en torno a la basura del restaurante.

Iñigo Onieva en Madrid. (Foto: Gtres)

«Ahí lo tienes enfrente y la verdad es que está muy limpio», ha dicho en un primer momento a los micrófonos de Gtres. «He estado hablando con el portero y la verdad es que están un poco hasta las narices de que no reciclen, del ruido y, sobre todo, de la basura que generan», ha añadido. «Por el tema vidrios ¿no?», le pregunta la reportera. «Vamos a ver, eso quiere decir que le va bien. Si hay mucha botella… a no ser que sea gratis», ha explicado Sandoval.

Sobre los vecinos, el televisivo ha dicho que «están hartos sobre todo del poco civismo, pero vamos digo yo que antes también tendrían basura. Si hay tanta basura quiere decir que funciona, o sea tampoco debería haber mucha queja… no sé. A mí me interesa más la comida porque he leído las reseñas y ponen que es muy caro y que no está muy bien, pero yo voy a ser justo. Yo no vengo a machacar a nadie».

Víctor Sandoval visita Casa Salesas. (Foto: Gtres)

Los Socios de Casa Salesas

El restaurante, que se ha convertido en un punto estratégico para la jet set madrileña, está fundado también junto a otros dos socios además de Íñigo Onieva. Por un lado, José Luis López, conocido como El Turronero. Se suma a esta lista de fundadores Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso.

El éxito antes de su inauguración

Patricia, la responsable del local, muy amablemente comentó antes de la apertura a LOOK que «Casa Salesas es un restaurante de tapas, de comida española. Hay una barra para copas y cocktails. Servimos desayunos, comidas y cenas. Está todo reservado hasta el día 13 de mayo ya». Palabras con las que confirmó el éxito del negocio de Íñigo Onieva.