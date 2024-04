‘El Turronero’ revela los motivos por los que no espera ver a Bertín en la Feria

Tras semanas de expectación, el pasado sábado, 13 de abril, arrancó oficialmente la tradicional Feria de Abril de Sevilla. Enclave que se ha convertido desde entonces en un auténtico desfile de famosos y distintas personalidades. No ha faltado a la cita de la ciudad hispalense José Luis López Fernández, más conocido como ‘El Turronero’. El presidente y fundador de la Fundación López Mariscal, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad mejor, donde es posible la igualdad de oportunidades; organizó este lunes una fiesta en una de las casetas situadas en el Real de la Feria. Fue en la entrada de la misma donde el empresario, como es habitual, atendió con la amabilidad que tanto le caracteriza a los medios de comunicación.

Al ser preguntado por Bertín Osborne, un gran amigo suyo y con el que mantiene una excelente relación, José Luis esbozó una sonrisa. No quiso revelar muchos detalles acerca del presentador, pero sí confesó que no cree que se deje ver por la feria. «No lo sé. Yo creo que no vendrá porque es tal la cantidad de gente que muchas veces acuden a él con fotos y tal, que no se deja ver», dijo sobre una posible reaparición del cantante en el marco de esta festividad de gran interés turístico. «Es difícil», añadió después.

‘El Turronero’, en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Después de dar a conocer los motivos por los que Bertín Osborne se mantendría alejado de las celebraciones que se extenderán hasta el próximo fin de semana en Sevilla, ‘El Turronero’ se deshizo en halagos hacia el cantante: «Bertín siempre ha estado en lo alto. Soy muy amigo de él». Asimismo, sobre cómo se encuentra en estos momentos el intérprete de Noches de San Juan, contó que está «muy bien» y «feliz». Sin embargo, haciendo gala de su habitual discreción, el empresario no respondió ninguna cuestión acerca del entramado que tiene Bertín con Gabriela Guillén.

Bertín Osborne, alejado del foco mediático

Fue en el mes de julio de 2023, cuando el nombre de Bertín Osborne acaparó la primera plana mediática al conocerse que iba a convertirse en padre de nuevo junto a Gabriela Guillén, con quien no mantenía ni mantiene ningún tipo de vínculo sentimental. De hecho, desde que se conoció la noticia de su paternidad, la decisión del presentador fue firme y, desde entonces, procura blindarse en todo a lo relacionado con su esfera privada.

Bertín Osborne, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Tras nueve meses de un embarazo no exento de polémica, Guillén dio a luz el 31 de diciembre a su primer hijo. Sin embargo, Bertín Osborne ya manifestó en ¡Hola! que «cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas».

«Es lo que todo el mundo haría… Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», insistió.

Gabriela Guillén, hablando con la prensa. (Foto: Gtres)

Unos meses después del nacimiento del pequeño, esta historia podría dar un giro de 180 grados. Beatriz Cortázar contó en Y ahora Sonsoles que «sí se demuestra que el bebé de Gabi sí es suyo, tendría trato con él. Lo que nos llega es que Bertín está dándose cuenta ahora de muchos errores que ha cometido en los últimos meses».