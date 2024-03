Bertín Osborne sobre tener un gatillazo: «Quien diga que no le ha pasado, miente»

Bertín Osborne no está pasando por su mejor momento de salud. A principios de enero, el artista se contagió de Covid y desde entonces aún sufre secuelas. Es por ello que estas semanas, el presentador ha decidido comenzar un tratamiento médico de inyección de vitaminas para fortalecer su sistema inmunológico debido a la enfermedad persistente que padece.

Sin embargo, a pesar de haber optado por alejarse del foco mediático para recuperarse lo antes posible, Bertín ha continuado con sus proyectos profesionales y el último está dando mucho de qué hablar. El madrileño ha confesado en un podcast algunos detalles de su vida sexual, que hasta ahora no había desvelado.

El cantante y presentador Bertín Osborne durante un concierto en Zaragoza con motivo de su gira ’40 años son pocos’/ Gtres

El artista ha comenzado hablando de uno de los problemas que más preocupa a la población masculina durante las relaciones sexuales: «Los gatillazos». Él mismo ha afirmado haber experimentado solo uno en su vida, y fue con una de las mujeres que más le ha gustado. Los nervios le jugaron una mala pasada.

“Quien diga no haber tenido un gatillazo es porque no arriesga o porque miente directamente. Me pasó una vez hace 12 o 13 años con una de las mujeres que más me ha gustado en mi vida. Yo creo que estaba con tal presión que me pasó. A los hombres se nos nota, a las mujeres no”, ha confesado en un podcast de una clínica de salud sexual masculina, de la cual ha sido protagonista de una campaña publicitaria.

Aunque la entrevista completa aún no se ha publicado, la clínica irá compartiendo fragmentos de la conversación con Bertín en su canal oficial de YouTube durante las próximas dos semanas, para que el público pueda conocer las declaraciones del cantante.

El tratamiento de Bertín Osborne para poner fin a su problema de salud

«Bertín ha ido a una clínica en Córdoba. Así me lo confirmaba él mismo. Está recibiendo un tratamiento ambulatorio. No hay noticias de que esté ingresado y le están administrando una medicación intravenosa porque ha tenido una bajada de defensas», explicaba García-Pelayo en Y Ahora Sonsóles.

Bertin Osborne sonriendo / GTRES

La periodista compartió que el artista le informó sobre su tratamiento, el cual consiste en el uso de «vitaminas y minerales» para intentar fortalecer su sistema inmunológico y combatir las bacterias y virus que lo afectan desde hace más de cuatro meses. El cantante también reconoce la importancia de cuidarse: «Me han recomendado tranquilidad y descanso», expresó. Debido a este revés de salud y las secuelas que ha dejado, Bertín ha tenido que alterar su rutina laboral, lo que ha afectado su programa en Canal Sur, El Show de Bertín. La tos persistente y molesta le obliga a interrumpir la grabación si está presente.

Este revés de salud llega en un momento complicado para Osborne, pues su vida personal ha sido expuesta tras convertirse en padre nuevamente. Tras una breve relación con Gabriela Guillén, quien quedó embarazada y dio a luz en diciembre, el cantante aún continúa sin reconocer al bebé como suyo hasta que una prueba de paternidad lo confirme. Desde entonces, Bertín ha preferido mantener un perfil bajo para evitar más atención pública.