Eugenia Osborne da la última hora del estado de salud de Bertín Osborne: «Le está costando recuperarse»

Desde hace varios meses, Bertín Osborne se ha convertido en uno de los hombres más perseguidos de la crónica social. El pasado mes de julio, se dio a conocer la noticia de que el cantante volvería a ser padre a los 69 años junto a Gabriela Guillén, un hecho que lo puso en la cima del huracán mediático, acaparando cientos de titulares. Sin embargo, tras varias semanas de silencio en lo que respecta a esta polémica, el artista ha vuelto a captar la atención por el delicado problema de salud que está atravesando, después de haber padecido COVID hace unos meses.

Su hija Eugenia Osborne ha sido la encargada de dar la última hora del estado de salud de su padre. La psicóloga ha sido una de las invitadas más destacadas de la última edición del Festival de Cine de Málaga, y aprovechando su estancia en la ciudad andaluza, los periodistas le han preguntado por la situación que rodea a su progenitor.

Bertín Osborne en uno de sus conciertos/ Gtres

«Mi padre tiene COVID persistente», ha comenzado diciendo sobre la enfermedad que lleva teniendo su padre durante varias semanas. El COVID persistente, también conocido como «COVID prolongado», se refiere a una serie de síntomas que se prolongan durante semanas o incluso meses después de la recuperación inicial de la infección por el virus. Estos síntomas pueden variar ampliamente y pueden afectar diferentes sistemas del cuerpo.

Eugenia Osborne posando en el Festival de Cine de Málaga/ Gtres

A pesar de la preocupación que esto supone, Eugenia ha querido tranquilizar a los seguidores del artista y ha confesado que ha podido llamarle por teléfono y le ha asegurado que está bien: «Le está costando recuperarse, pero de ánimo está bien”.

Bertín Osborne cambia de opinión y podría estar dispuesto a conocer al bebé de Gabriela Guillén

«Con Gabriela ha pasado lo que ya todo el mundo sabe. Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte», declaró Bertín Oborne en una entrevista para la revista ¡HOLA!, asegurando, que entre sus planes no estaba tener la responsabilidad de ser padre.

Gabriela Guillén junto a su pequeño/ Gtres

Sin embargo, contra todo pronóstico, parece que el cantante ha cambiado de opinión y estaría dispuesto a conocer al hijo de Gabriela Guillén. Según dijo Paloma Barrientos en el programa Vamos a ver de Telecinco, Bertín estaría considerando la posibilidad de reconciliarse con la joven, e incluso podría estar interesado en conocer al bebé. Después de varios meses sin noticias suyas y con la posibilidad de que la empresaria lo denunciara para solicitar una prueba de paternidad, el presentador habría cambiado de opinión.