Cumbre vip en el cumpleaños de Juan Peña, celebrado este martes, 19 de marzo, en el restaurante Jimmy’s de Madrid. Cita que no se quiso perder José Luis López, más conocido como ‘El Turronero’. Al ver a los medios de comunicación, el empresario no dudó en atenderlos, como es habitual. Precisamente fue durante esta intervención donde José Luis habló sobre Íñigo Onieva, con quien comparte un proyecto profesional conjunto relacionado con la hostelería. Además, reveló dos pistas sobre este negocio. Se trata de un restaurante al que han llamado Las Salesas y que se encuentra cerca de la calle Fernando VI de Madrid. Por otro lado, mientras los comensales degusten una cuidada y selecta carta gastronómica, también podrán disfrutar de un ambiente al que no le faltará el toque musical porque habrá música. «Es un sitio muy bonito», aseguró con emoción.

El Turronero, en Madrid. / Gtres

José Luis López ‘El Turronero’ se mostró muy ilusionado con este nuevo reto profesional al mismo tiempo que se deshizo en halagos hacia el marido de Tamara Falcó. Se conocieron por «amistades mutuas» y, tal fue la conexión que decidieron emprender juntos este camino. «Es muy buen tío y muy buena persona», indicó el empresario al mismo tiempo que hizo hincapié en que «yo lo veo súper serio y súper buena gente».

Íñigo Onieva como inversor

Ubicado en uno de los sitios más exclusivos de la capital, el restaurante nace con Onieva como inversor junto con Iván Espinosa de los Monteros, Manuel Campos y ‘El Turronero’, que diversifica sus inversiones en varios ámbitos como; clínicas sanitarias, construcción y, sobre todo, en centros comerciales.

Iñigo Onieva, en Madrid. / Gtres.

Hasta ahora, Íñigo había colaborado con distintos negocios relacionados con la hostelería, locales de ocio y el mundo de la noche, aunque ejerciendo un rol completamente diferente al de ahora, dado que era un conocido relaciones públicas de la noche madrileña. Ahora, se enfrenta a un nuevo reto en una postura completamente diferente.

El yerno de Isabel Preysler también ha trabajado con Mabel Hospitality, el grupo de la familia Matutes que en algunos locales como Tatel en Madrid tenía como socios a Rafa Nadal, Pau Gasol, Enrique Iglesias y en Ibiza, a Cristiano Ronaldo.

Un giro de 180 grados

Si bien Íñigo Onieva siempre había gozado del anonimato, cuando salió a la luz su romance con Tamara Falcó allá en el 2020, en plena pandemia del coronavirus, su nombre comenzó a sonar con fuerza en las mesas de tertulia de la crónica social, así como en el papel cuché.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, el día de su preboda. / Gtres

Desde entonces se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos, sobre todo ahora que es el marido de la marquesa de Griñón, con quien se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 8 de julio en el palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid.